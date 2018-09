Z otvoreného oddelenia Prešov-Šváby utiekol odsúdený, už ho chytili

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 20. septembra (TASR) - Z otvoreného oddelenia Prešov-Šváby s minimálnym stupňom stráženia utiekol 20-ročný odsúdený. Zistilo sa to vo štvrtok v ranných hodinách pri previerke početného stavu. TASR informoval riaditeľ Kancelárie generálneho riaditeľa Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) Adrián Baláž.doplnil prešovský krajský policajný hovorca Daniel Džobanik. Muža zadržali príslušníci ZVJS a eskortovali ho do prešovského ústavu. Na prípad upozornil portál aktuality.sk.doplnil Baláž.Muž sa vo výkone trestu nachádza po prvý raz, a to pre spáchanie trestného činu krádeže. Odsúdenému bol uložený nepodmienečný trest v trvaní šesť mesiacov. Koniec trestu mal mať 24. januára 2019, lehotu na podmienečné prepustenie by splnil 24. októbra.