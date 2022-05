J. Mádl predstavil v Bratislave Pánsky klub, upratuje si dušu

Českú komédiu Pánsky klub, filmový debut režiséra Matěja Balcara o mužoch, ktorí sa liečia zo svojráznej závislosti, predstavili v utorok (24. 5.) tvorcovia a herci na premiére v Bratislave. Ide o filmovú adaptáciu rovnomennej hry, ktorá sa v Divadle na Jezerce stala diváckym hitom.





V novej komédii si zahrali Milan Šteindler, Martin Leták, Bolek Polívka i Zdeněk Žák. Nesmelého učiteľa Cyrila stvárňuje Jiří Mádl. "Je to čistá komédia o terapii eroticky závislých, každý má iný dôvod, prečo tam šiel. Jedného donútila manželka, moja postava je tam preventívne, pretože sa bojí, aby sa eroticky závislým nestal," povedal pre TASR Mádl. S filmovou postavou nemá podľa vlastných slov nič spoločné. "Možno len to, že som chvíľu študoval pedagogiku," poznamenal herec, ktorý momentálne ako režisér chystá nový film Vlny, venovaný Československému rozhlasu v 60. rokoch.Pánskym klubom sa Mádlovi vrátila chuť byť na filmovom ´pľaci´. "Venoval som sa rôznym veciam, teraz chcem hrať. Som vyberavý, dosť vecí som odmietol, teraz si to vyčítam, ale tiež sa mohlo stať, že prijmem niečo, čo by ma nebavilo, a potom by som sa na ´pľaci´ trápil," uviedol herec. Svoju profesiu si váži, nakrúcanie filmov považuje stále za kráľovskú disciplínu. "Dávno viem, že to nemôže robiť každý, alebo nemá to šťastie, filmov sa toľko nenakrúca. Čím som starší, tým viac si vážim, že to robiť môžem," dodal. "Už len musím vyplniť ten priestor, kedy netočím, či už ako režisér alebo herec. Prosto, som najradšej na filmovom pľaci. Herectvo je láska milenecká, réžia je taká rodičovská," zdôraznil.Mádl neostal bez filmovania ani počas dvojročného covidového obdobia, v júli 2020 nakrúcal komédiu Denník moderného fotra (r. Jan Haluza), neskôr Pánsky klub, v ktorom hrá učiteľa obávajúceho sa svojich šteklivých predstáv o študentkách. Herec a režisér v rozhovore priznal, že skupinovú terapiu síce v reálnom živote nevyskúšal, ale na terapie predsa chodí, už dva a pol roka. "Veľmi mi to pomáha, nemám žiadnu diagnózu, ale pochopil som, že keď pracujem s dušou, musím sa o ňu starať, jednoducho upratujem," vysvetlil. "V mojej komunite je chodenie k terapeutom ako čistiť si topánky alebo zuby. Chceme vedieť, čo sa v nás deje, nechceme sa rozhodovať nevedome o našich veciach. Z mojich priateľov by som ťažko hľadal niekoho, kto k terapeutovi nechodí," uzavrel.Pánsky klub uvedie do slovenskej kinodistribúcie Continental film 2. júna.