Dóczy: Kultúra potrebuje lepšie nakladanie s dostupnými zdrojmi

Slovenská kultúra potrebuje kvalitných manažérov a efektívnejšie nakladanie s dostupnými zdrojmi. Na májovej konferencii európskej federácie Pearle – Live Performance Europe v britskom Manchestri to v rámci diskusie účastníkov prezentoval predseda Asociácie Slovenských Divadiel a Orchestrov (ASDO) Jaroslav Dóczy.





Pearle zastupuje prostredníctvom svojich členov viac ako 10.000 divadiel, divadelných produkčných spoločností, orchestrov a hudobných súborov, operných domov a ďalších kultúrnych inštitúcií i technických dodávateľov a živnostníkov. Účastníci konferencie hovorili o situácii v jednotlivých krajinách Európskej únie (EÚ), kde dianie v kultúre negatívne zasiahla pandémia ochorenia COVID-19 i vojna na Ukrajine.Stretnutie zástupcov európskych kultúrnych inštitúcií podľa Dóczyho poskytlo priestor na porovnanie situácie v jednotlivých krajinách EÚ. „Aj keď na Slovensku máme pocit, že pomoc pre kultúru bola počas pandémie nedostatočná, investície do kultúry sú na úrovni priemeru EÚ. Našim problémom je ale zaostávanie ekonomiky Slovenska a neefektívne manažovanie zdrojov, ktoré sú k dispozícii,“ skonštatoval Dóczy.Ako doplnil, financovanie kultúry na Slovensku negatívne ovplyvňuje nehospodárne obstarávanie tovarov, služieb a investícií, nekoncepčné riadenie a nízke vlastné príjmy. „Kultúra potrebuje manažérov, ktorí dokážu aplikovať merateľné ukazovatele tak, aby sa neznížila umelecká kvalita a zároveň by sa s prostriedkami investovanými do kultúry narábalo efektívne,“ zdôraznil Dóczy.Jednou z prioritných tém konferencie Pearle bola aj udržateľnosť v sektore živých vystúpení i nástroje na meranie uhlíkovej stopy pre rôzne druhy organizácií a kultúrnych aktivít. „Členovia stanovili agendu, ktorá prispeje k Zelenej dohode EÚ a jej klimatickým cieľom. Výsledky pracovnej skupiny budú prezentované počas ďalšej konferencie Pearle, ktorá sa bude konať v novembri v Paríži,“ dodal Dóczy.