J. Maškarová a R. Bozalka by sa mali stať generálmi

Na archívnej snímke ministerka vnútra SR Denisa Saková a vpravo viceprezident PZ SR Róbert Bozalka. V Krompachoch 13. mája 2019. Foto: TASR Milan Kapusta Foto: TASR Milan Kapusta

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 21. mája (TASR) – Prvá viceprezidentka Policajného zboru Jana Maškarová a viceprezident Policajného zboru Róbert Bozalka by sa mali stať generálmi. Vláda na svojom utorkovom rokovaní súhlasila s návrhom na ich vymenovanie do tejto hodnosti.Vláda zároveň poverila predsedu vlády Petra Pellegriniho (Smer-SD), aby predložil prezidentovi SR návrh na ich vymenovanie do tejto hodnosti.