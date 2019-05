Komisárka pre deti evidovala vlani 1566 podnetov

Na archívenj snímke detská ombudsmanka Viera Tomanová. Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Bratislava 21. mája (TASR) - Úrad komisárky pre deti evidoval vlani 1566 podnetov, čo je oproti roku 2017 viac o 479 podnetov. Zamestnanci úradu prešetrovali 844 podnetov. Vyplýva to zo správy o činnosti komisárky pre deti za rok 2018, ktorú parlament v utorok zobral na vedomie.Komisárka Viera Tomanová prešetrovala viaceré podnety, ktoré sú spojené s ochranou práva dieťaťa na rodinu. Pri posudzovaní práv detí zdôrazňuje potrebu zohľadniť najmä záujem dieťaťa. Tomanovej úrad riešil aj šikanu v školách či otázku očkovania a epidémie osýpok, pozrel sa aj na situáciu súvisiacu s epidemickým výskytom syfilisu u detí v Trebišove.konštatuje Tomanová v správe. Zdôrazňuje potrebu hygieny, diagnostiky a ďalšie opatrenia.Správa hovorí aj o výsledkoch monitoringu detských domovov. Dodržiavanie práv dieťaťa monitorovali v 39 štátnych detských domovoch.Podľa prieskumu sa až 59 percent detí stretlo so zlým zaobchádzaním, čo považuje komisárka za alarmujúce.konštatovala.V škole sa so zlým zaobchádzaním stretlo 27 percent detí. "Zistenie, že až 21 percent detí sa stretlo so zlým zaobchádzaním priamo v detskom domove, je pre komisárku jedna z najzávažnejších informácií," uvádza sa v správe.Ešte závažnejšie je podľa komisárky zistenie, že až 54 percent detí, ktoré sa stretli so zlým zaobchádzaním v detskom domove, sa stretlo so zlým zaobchádzaním zo strany dospelej osoby. Prieskum tiež ukázal, že pojempozná až 75 percent detí.Neohlásený monitoring robil komisárkin úrad v 14 reedukačných centrách. Ukázal, že v každom zariadení je vypracovaný systém odmien a trestov, ktorý stanovuje, aké môžu byť odmeny a tresty a za akých podmienok môžu byť odmeny a tresty udelené.píše sa v správe.Monitoring tiež podľa komisárky ukázal, že ústavné právo detí na voľbu povolania a prípravu naň umiestnených v niektorých reedukačných centrách nie je dodržiavané.