J. Mihál: Existujú rôzne názory na to, či by mali byť športovci SZČO

Na archívnej snímke poslanec Národnej rady SR Jozef Mihál. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 18. októbra (TASR) - V športovom hnutí sú rôzne názory na to, či by profesionálni športovci mali byť samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO). V diskusii o novele zákona o športe to v závere štvrtého rokovacieho dňa 51. schôdze Národnej rady (NR) SR vyhlásil nezaradený poslanec Jozef Mihál.Z novely, ktorú predložili poslanci za SNS, vyplýva, že profesionálni športovci by sa mohli rozhodnúť, či s klubmi podpíšu zamestnaneckú zmluvu alebo budú svoju činnosť vykonávať ako samostatne zárobkovo činné osoby.Mihál odmietol tento poslanecký návrh, kritizoval, že odborníci nemajú možnosť sa k nemu vyjadriť a aj niektoré športové kluby návrh odmietajú.Profesionálny športovec by mohol na základe novely vykonávať športovú činnosť v prospech konkrétnej športovej organizácie na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu alebo ako SZČO na základe zmluvy podľa Občianskeho alebo Obchodného zákonníka.Navrhovanou úpravou, ktorá by mohla vstúpiť do platnosti od 1. januára 2020, by tiež športové organizácie získali možnosť regulácie prestupov aj športovcov, ktorí vykonávajú športovú činnosť v prospech konkrétnej športovej organizácie ako SZČO.Poslanci sa opäť zídu v utorok (22. 10.) o 9.00 h, kedy majú na programe prerokovanie návrhov zákonov z dielne ministerstva spravodlivosti.V utorok by tiež mali poslanci hlasovať o tom, či umožnia zrušiť milosti obvineným v tzv. kauze Technopol udelené exprezidentom SR Michalom Kováčom. Návrh ústavného zákona, ktorý by to umožnil, predložili poslanci za OĽaNO.