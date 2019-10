Rezort vnútra: Do kampane proti obchodovaniu s ľuďmi sa zapojila aj SR

Ilustračná foto. Foto: TASR/DPA Foto: TASR/DPA

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 18. októbra (TASR) – Preventívnu kampaň na obchodovanie s ľuďmi odštartovali európske krajiny a Európska sieť pre prevenciu kriminality (EUCPN), zapája sa do nej aj Slovensko. Cieľom kampane je upozorniť občanov na to, že sa môžu stať obeťami obchodovania s ľuďmi. Rovnako na to, že Európska únia (EÚ) im poskytuje širokú škálu práv a tiež informuje o miestach, kde môžu nájsť pomoc či ochranu. TASR o tom informoval tlačový odbor ministerstva vnútra (MV) SR.uviedol tlačový odbor MV SR.Obchodovanie s ľuďmi je trestný čin, s ktorým bojujú krajiny rôznymi spôsobmi. Ide o trestný čin bez hraníc, a to je dôvod, prečo podľa MV SR európske krajiny združené v EUCPN a EUROPOL-e spojili sily a zapojili sa do tejto iniciatívnej kampane. Celá aktivita je navrhnutá tak, aby zahrnula aj potenciálne obete.dodalo MV SR.Kampaň zároveň informuje o tom, že obete majú práva, ktoré si môžu uplatňovať v každom štáte EÚ: právo na asistenciu a podporu, právo na ochranu, ľudské a pracovné práva, právo na pobyt a reintegráciu.