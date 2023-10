J. Mikas: V aktuálnej chrípkovej sezóne sa očakáva vysoká chorobnosť

V chrípkovej sezóne 2023/2024 sa očakáva vysoká chorobnosť. Upozornil na to hlavný hygienik SR Ján Mikas. Osobám z rizikových skupín, teda ľuďom nad 59 rokov, chronicky chorým, malým deťom a pracujúcim v kolektívoch, odporúča očkovanie.





"Čo sa týka vývoja, uvidíme, ako to bude v najbližších týždňoch a mesiacoch prebiehať, ale podľa informácií, ktoré máme z Austrálie, čakáme pomerne vysokú chorobnosť na chrípku," uviedol Mikas. Priebeh nastávajúcej chrípkovej sezóny na severnej pologuli, a teda aj na Slovenska, sa zvyčajne odhaduje aj s ohľadom na vývoj na južnej pologuli.Účinnou prevenciou proti chrípke je podľa Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR očkovanie. Odborníci poukázali na to, že očkovaním možno zabrániť ťažkému priebehu ochorenia u jednotlivcov, nárastu počtu hospitalizácií v dôsledku komplikácií z chrípky, a tým aj nadbytočnému zaťaženiu zdravotníckeho systému.Mikas upozornil na to, že zaočkovanosť celkovej populácie na Slovensku je nízka. Dôvodmi sú podľa neho okrem iného strach z lekárov či nežiaducich účinkov. Zdôraznil, že pri vakcínach proti chrípke evidujú málo nežiaducich účinkov, z tých závažnejších takmer žiadne.Zvážiť očkovanie by podľa hlavného hygienika mali najmä osoby z rizikových skupín, a to ľudia nad 59 rokov, pacienti s chronickými ochoreniami, pracujúci v kolektívoch aj malé deti. Tie sa môžu od októbra do konca roka zaočkovať proti chrípke aj cez nosový sprej. "Primárni pediatri sú plne informovaní o možnosti očkovania detí proti chrípke 'bez ihly'. Kompletne poznajú indikácie, spôsob použitia, dostupnosť v sieti lekární aj spôsoby a výšky hradenia očkovania jednotlivými zdravotnými poisťovňami," dodala hlavná odborníčka rezortu zdravotníctva pre všeobecné lekárstvo pre deti a dorast Elena Prokopová.