VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Príde teplotný šok a jeseň sa prihlási o slovo

Október zatiaľ nevyzeral, že by bol jesenným mesiacom. Potvrdzovali to aj letné teploty uplynulého týždňa, ktoré sa držali nad 20 °C. Podobným teplotám však odzvoní a počasie naberie úplne iné obrátky.





"V uplynulom týždni pokračovalo teplotne nadnormálne počasie s maximálnymi teplotami, ktoré dosahovali v nížinách okolo 26 °C, čo je na úrovni letných dní," uviedo klimatológ Pavel Matejovič s tým, že situácia sa na prelome týždňov zmení.Nasledujúce dni tak pocítime skok do jesene. Sobota si ešte udrží počasie vhodné na terasu, no po nej sa s ním treba rozlúčiť. Teplota totiž môže klesnúť asi o 10 °C. S ďalšou vlnou studeného vzduchu potom príde druhá polovica týždňa. "V tejto chvíli sa ale nedá povedať, aký bude mať ochladenie priebeh. Niektoré prognostické modely dokonca predpovedajú, že prvé snehové vločky by sa mohli vyskytnúť aj v nižších polohách," povedal Matejovič.V nížinách sa maximálne teploty dostanú na 10 až 15 °C, no nočné minimálne teploty sa budú pohybovať len niekoľko stupňov nad nulou. Okrem toho treba v nížinách počítať aj s prízemnými mrazmi. "Počasie by preto malo byť typicky jesenné," zhodnotil klimatológ.

SOBOTA 14. 10. 2023

Jasno až polooblačno. Večer od severozápadu pribúdanie oblačnosti a možnosť zrážok.

Minimálna teplota: 16° až 10°C

Maximálna teplota: 16° až 23°C

J vietor 1 až 5 m/s



NEDEĽA 15. 10. 2023

V noci oblačno až zamračené a na mnohých miestach dážď. Cez deň ešte na juhu zrážky.

Minimálna teplota: 11° až 5°C

Maximálna teplota: 7° až 14°C

SZ vietor 1 až 5 m/s



PONDELOK 16. 10. 2023

Jasno až polooblačno. Chladno.

Minimálna teplota:4° až -3°C

Maximálna teplota: 6° až 13°C

SZ vietor 1 až 5 m/s



UTOROK 17. 10. 2023

Jasno až polooblačno.

Minimálna teplota: 3° až -3°C

Maximálna teplota: 7° až 14°C

S vietor 1 až 5 m/s



STREDA 18. 10. 2023

Jasno až polooblačno. Na severe aj viac oblačnosti.

Minimálna teplota: 4° až -4°C

Maximálna teplota: 7° až 15°C

S vietor 1 až 5 m/s



ŠTVRTOK 19. 10. 2023

Veľká oblačnosť až zamračené a miestami prehánky alebo občasný dážď. Od 1100 metrov sneženie.

Minimálna teplota: 7° až 2°C

Maximálna teplota: 5° až 12°C

S vietor 2 až 7 m/s



PIATOK 20. 10. 2023

Veľká oblačnosť až zamračené a miestami prehánky alebo občasný dážď. Od 1100 metrov sneženie.

Minimálna teplota: 7° až 2°C

Maximálna teplota: 5° až 11°C

S vietor 2 až 7 m/s