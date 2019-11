J. Mikloško: Na osvojenie dieťaťa sa treba dôkladne pripraviť

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Bratislava 25. novembra (TASR) - Najznámejšou formou náhradnej rodinnej starostlivosti je osvojenie alebo adopcia dieťaťa, na tú sa však treba dôkladne pripraviť.priblížil pre TASR predseda Spoločnosti priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar Jozef Mikloško.uviedla Mária Hrehová z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR). Podľa Mikloška preveria bývanie, ekonomické zázemie, vzťahy potenciálneho osvojiteľa aj to, či nebol trestne stíhaný.vysvetľuje Hrehová. Osvojiť si dieťa podľa nej môžu manželia, človek, ktorý žije s niektorým z rodičov dieťaťa v manželstve, alebo pozostalý manžel po rodičovi alebo osvojiteľovi dieťaťa. Výnimočne aj osamelá osoba, ak sú splnené predpoklady, že osvojenie bude v záujme dieťaťa. Hrehová dodala, že pred rozhodnutím súdu o osvojení musí byť dieťa najmenej deväť mesiacov v starostlivosti budúceho osvojiteľa.Verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová vo svojej septembrovej správe z prieskumu systému adopcií kritizovala, že v zákone nie je bližšie vysvetlené, v akých konkrétnych prípadoch môžu o dieťa požiadať aj samožiadatelia. Navrhla ÚPSVaR, aby zjednotilo výklad o výnimočných prípadoch pri osvojovaní detí, a tiež Ministerstvu spravodlivosti SR ako gestorovi zákona o rodine, aby o vhodnosti rodiny pre dieťa rozhodoval tím odborníkov. Verejná ochrankyňa práv tiež vyzvala ÚPSVaR, aby zvýšilo osvetu o možnosti adopcie detí aj o potrebe absolvovania prípravy a jej obsahu.Subjekt, ktorý má právo vykonávať prípravu na osvojenie, podľa Mikloška pracuje s osvojiteľom, aby si uvedomil, aké má dieťa vzťahy, duševné zranenia a prežívanie. Túto prípravu vykonávajú štát prostredníctvom úradov práce, sociálnych vecí a rodiny alebo štátom akreditované subjekty. Úsmev ako dar podľa neho pripraví stovky náhradných rodičov ročne.upozorňuje na to Mikloško. Ak rodič prípravu zanedbá, podľa neho nerozumie dieťaťu a potom môže mať problémy, najmä s dieťaťom v puberte.Mikloško pripúšťa, že systém vyzerá dosť byrokraticky, ale byrokratické procesy podľa neho zamedzujú tomu, aby si vplyvný rodič rýchlo našiel dieťa a chudobný nie.tvrdí predseda spoločnosti Úsmev ako dar. Pri starostlivosti o dieťa, ktoré nie je vlastné, sa podľa neho objavujú aj problémy, ktoré biologickí rodičia nemávajú.rozpráva Mikloško. To môže byť veľmi náročné, najmä ak je dieťa pod vplyvom nespracovaného hnevu nevďačné alebo vyčíta nepravdivé veci.Niekedy sa môže stať aj to, že sa dieťa vracia z adopcie naspäť do zariadenia.vysvetlil. Týchto ľudí podľa neho netreba odsudzovať, pretože náhradné rodičovstvo je naozaj náročné.Podľa Hrehovej môže osvojenie zrušiť súd z vážnych dôvodov, ktoré sú v záujme maloletého dieťaťa, do šiestich mesiacov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o osvojení. Zrušením osvojenia sa obnovujú vzťahy medzi osvojencom a pôvodnou rodinou a opäť bude mať svoje predošlé priezvisko.