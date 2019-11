SaS predstavila návrh zdravotníckej reformy, prináša 138 opatrení

Na archívnej snímke predseda SaS Richard Sulík. Foto: TASR/Jaroslav Novák Foto: TASR/Jaroslav Novák

Bratislava 25. novembra (TASR) - Strana SaS predstavila v pondelok na tlačovej konferencii návrh zdravotníckej reformy, ktorou chce osloviť voličov v nadchádzajúcich parlamentných voľbách. Navrhovaných 138 opatrení prinesie podľa predsedu strany Richarda Sulíka. Súčasný stav rezortu hodnotí akoCentrálnym bodom reformy má byť stanovenie nárokov pacienta. "Nemôžeme predsa povedať, že za obmedzené zdroje, to je to zdravotné poistenie, dostaneme neobmedzené služby," vysvetľuje Sulík.Podľa poslankyne Národnej rady SR a tímlíderky strany pre zdravotníctvo Jany Cigánikovej si uvedomujú rozsiahlosť reformy, jednotlivým opatreniam stanovili preto prioritu a chcú ich zavádzať postupne. V prvom a druhom roku volebného obdobia sa chcú venovať najťažším systémovým zmenám, v treťom a štvrtom sa chcú zamerať na tie, ktoré si nevyžadujú komplikovanú politickú debatu.Prvú skupinu opatrení tvoria systémové zmeny. Cigániková hovorí, že si vyžadujú zmenu myslenia, ale aj politickú podporu. Za najväčšie výzvy označila zadefinovanie nároku pacienta a nastavenia zdravotného pripoistenia či reformu nemocníc a zákona o dlhodobej starostlivosti. "Pacient má dostať presné informácie o čakacích lehotách u lekára a má mať garantovanú kvalitu zdravotníckeho výkonu," priblížila.Ako procesné zmeny označili napríklad sfunkčnenie DRG, posilnenie kompetencií sestier a všeobecných lekárov. Tretiu skupinu návrhov tvoria zmeny v prístupe riadenia. Nemocnice chcú riadiť ako sieť, upraviť kategorizáciu liekov, odstrániť prekážky pre vstup biosimilárnych liekov a zvýšiť tlak na spotrebu generík. "Výdavky na lieky a ústavná zdravotná starostlivosť predsa patria medzi dve najväčšie, viac ako miliardové, položky v rozpočte zdravotníctva," zdôvodňuje Cigániková.Štvrtou skupinou opatrení chcú zvýšiť efektívnosť vynakladania zdrojov. Upozorňujú tiež na dôležitosť prevencie. Zaviesť chcú aj dlhovú brzdu nemocníc, pravidelné revízie úhrad liekov, ale tiež investície do nemocníc formou projektového financovania.Člen zdravotníckeho tímu Martin Barto priblížil viaceré konkrétne návrhy. Strana chce zlepšiť ochranu pacienta, pri podozrení z pochybenia má byť Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou povinný sťažovateľovi odpovedať. Zriadiť chcú tiež post pacientskeho ombudsmana, ktorý má fungovať ako súčasť úradu verejného ochrancu práv. Zisk poisťovní navrhujú obmedziť na pevné percento, pričom poisťovňa bude musieť vytvoriť rezervy na všetku schválenú liečbu. Reforma obsahuje tiež návrh, aby boli čakacie listiny verejné."V roku 2020, ak sa dostaneme do vlády, predložíme voličom jasný odpočet, koľko z našich 138 opatrení sa dostalo do spoločného programového vyhlásenia vlády," vyhlásila Cigániková s tým, že odpočet zavedených opatrení chcú následne prezentovať každý rok.