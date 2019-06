J. Naď: Podmienky obstarania vozidiel 4x4 nastavili účelovo

Ilustračná snímka. Foto: Kerametal, s.r.o. Foto: Kerametal, s.r.o.

Bratislava 14. júna (TASR) - Pri tendri za asi 400 miliónov eur na nákup viacúčelových taktických vozidiel 4x4 na Ministerstve obrany (MO) SR sa podľa odborníka na obranu za hnutie OĽaNO Jaroslava Naďa nastavili podmienky obstarávania tak, aby im vyhovelo dopredu vybraté vozidlo. Poukázal aj na to, že vozidlá budú potrebovať doobstarať výbavu, čím vzrastie celková cena.Podľa Naďa sa bude obstarávať 424 nie úplne, ale takmer holých vozidiel bez špeciálnej úpravy.skonštatoval. Upozornil, že pri neskoršom dokupovaní výbavy sa cena zvýši.dodal.Tvrdí, že firmy, ktoré by mali záujem o zákazku, majú na predloženie ponuky málo času aj vzhľadom na množstvo podmienok, ktoré si musia preštudovať a splniť. Upozorňuje, že dopredu vybraná firma už na podkladoch pracuje.Poukázal na to, že zo súťaže sa vyradili vozidlá, ktoré sú pre iné krajiny vyhovujúce a majú skúsenosti z bojov. Naď preto verí, že Úrad pre verejné obstarávanie tender zastaví.Ministerstvo obrany spochybňovanie tendra odmieta.povedala hovorkyňa rezortu obrany Danka Capáková.V záujme transparentnosti je podľa jej slov minister obrany Peter Gajdoš (SNS) pripravený zrušiť súťaž v prípade, ak saMinisterstvo obrany vyhlásilo tender na nákup viacúčelových taktických vozidiel 4x4 pre Ozbrojené sily (OS) SR začiatkom júna. Nakúpiť chce 424 vozidiel za maximálnu sumu 321 miliónov eur bez DPH. Súčasťou tendra je podľa slov hovorkyne rezortu Danky Capákovej aj rámcová dohoda na desať rokov na dodávky náhradných dielcov, mobilné maskovanie a aj dodatočné plnenie potrieb spôsobených krízou. Záujemcovia o predloženie žiadosti sa majú prihlásiť do 2. júla.