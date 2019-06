Premiér dúfa, že sa medzi vládou a prezidentom začne písať iný príbeh

Na archívnej snímke premiér SR Peter Pellegrini. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Bratislava 14. júna (TASR) - Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) má nádej, že sa vo vzťahoch medzi vládou a prezidentom začne písať iný príbeh ako doposiaľ. Vyhlásil to na margo sobotnej (15. 6.) inaugurácie novej prezidentky SR Zuzany Čaputovej. Na najvýznamnejšej štátnej udalosti sa predseda vlády zúčastní, pretože je to podľa neho úcta k hlave štátu, no predovšetkým úcta k rozhodnutiu ľudí tejto krajiny.povedal Pellegrini vo videu na sociálnej sieti.Deklaruje, že ako predseda vlády je pripravený s novou hlavou štátu korektne spolupracovať. Očakáva najmä zhodu v zahranično-politickej orientácii Slovenska a hľadanie partnerov pre obnovenie celospoločenského i celopolitického historického konsenzu, "že miestom Slovenska je Európska únia a garanciou jeho bezpečnosti je členstvo v NATO."podotkol premiér. Slovensko podľa jeho slov stále vidí pred sebou "aktuálny príbeh" prezidenta, ktorý vstúpil do Prezidentského paláca ako nestraník, no celý záver funkčného obdobia poznačili jeho osobné ambície v parlamentnej politike.povedal Pellegrini. Ako tvrdí, tak to bude dobré pre Slovensko a všetkých jeho občanov.