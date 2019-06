J. Naď: V otázke zahraničnopolitickej orientácie SR pochybil premiér

Peter Pellegrini, archívna snímka. Foto: TASR Dano Veselský Foto: TASR Dano Veselský

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 6. júna (TASR) - Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) pochybil v otázke zahraničnopolitickej orientácie Slovenska, chybu mal napraviť prezident Andrej Kiska. V súvislosti s oslavami 75. výročia vylodenia v Normandii v anglickom Porstmouthe, kde Slovensko zastupoval podpredseda vlády Richard Raši (Smer-SD), to vo štvrtok povedal poslanec Národnej rady SR Ján Budaj (OĽaNO) a odborník na obranu hnutia OĽaNO Jaroslav Naď.povedal Naď s tým, že to bude mať dosah na renomé Slovenska v zahraničí. Poznamenal, že Pellegrini bol na oslavy pozvaný ako jeden zo 16 krajín sveta, a že svoju účasť predbežne potvrdil. "zdôraznil.Budaj poukázal na to, že slovenský parlament nemal zastúpenie ani na stretnutí predsedov parlamentov z krajín, ktoré boli v minulosti kolóniami sovietskeho Ruska. Poľský Sejm a Senát podľa jeho slov pozvali aj slovenský parlament, aby si s nimi pripomenuli začiatok parlamentarizmu v našej časti Európy.podotkol Budaj s tým, že predstavitelia Slovenska tak vyslali signál ". Kritizoval tiež Dankove pochvalné výroky v Bielorusku na adresu tamojšej vlády.Na normandských plážach sa 6. júna 1944, v deň, ktorý sa do dejín druhej svetovej vojny zapísal ako Deň D, vylodilo približne 135.000 spojeneckých vojakov, aby v okupovanom Francúzsku bojovali proti nemeckým jednotkám. Počas tejto operácie zahynulo asi 10.000 spojeneckých vojakov.