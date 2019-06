Príspevok na návrat dostalo v Nemecku 100.000 odmietnutých azylantov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín 6. júna (TASR) - Už vyše 100.000 neúspešných žiadateľov o azyl získalo v Nemecku od roku 2014 peňažnú podporu, aby opustili územie tejto krajiny. Viac než dve percentá z nich prišli neskôr do Nemecka opäť a podali novú žiadosť o azyl.Vyplýva to z odpovede nemeckej spolkovej vlády na otázku parlamentnej frakcie liberálov zo Slobodnej demokratickej strany (FDP), uviedla vo štvrtok tlačová agentúra DPA.Podľa vládneho vyjadrenia ide celkove o 102.761 osôb, ktoré "dobrovoľne odcestovali". Z nich 2506 sa v rokoch 2017 - 2019 do Nemecka vrátilo a podalo novú žiadosť.Väčšinu odmietnutých žiadateľov o azyl, ktorí profitovali zo "Spolkovo-krajinského programu pre opätovné začlenenie v domovskej krajine", tvorili vlani osoby pochádzajúce z východnej a južnej Európy. Najčastejšie túto podporu využívali Albánci (1345) a Srbi (1088). Početné zastúpenie mali aj Gruzínci, Rusi, Severomacedónčania a Iračania. Neúspešní žiadatelia z Afganistanu či Turecka podporu nevyužívali.Pre každého cudzinca platí zásada, že peniaze z uvedeného podporného programu môže dostať len raz. Kto podporu využije a napriek tomu neskôr znova pricestuje do Nemecka, musí peniaze vrátiť.V období od začiatku roka 2017 do konca apríla 2019 bolo podľa spolkovej vlády takto vrátených približne 83.000 eur. Na podporný program bolo pritom za rok 2018 vynaložených necelých 9,5 milióna eur.