J. Naďa v prípade darovania techniky Ukrajine zatiaľ neobvinili

Exministra obrany a šéfa mimoparlamentných Demokratov Jaroslava Naďa v prípade darovania techniky Ukrajine zatiaľ neobvinili. Naď o tom vo štvrtok informoval po výsluchu na Prezídiu Policajného zboru. To, že by poškodzoval finančné prostriedky alebo záujmy Európskeho spoločenstva, označil za úplné nezmysly.





„Jediným našim cieľom bolo, aby sme pomohli Ukrajine, a to sa nám aj podarilo,“ vysvetlil Naď. Poznamenal, že by nič neurobil inak a v prípade pomoci Ukrajine sme mohli urobiť viac. Celková suma za poskytnutý majetok bude podľa Naďa preplatená. Odhadoval, že sa môže Slovensku vrátiť okolo jednej miliardy, čo považuje za ekonomicky výhodné. „Slovenská republika sa zbavila starej munície a dostala za to peniaze, za ktoré mohla nakúpiť novú muníciu. Bolo to veľmi výhodné pre Slovensko, ale zároveň to bolo morálne a správne,“ doplnil.Celé vyšetrovanie označil za politickú objednávku, samotný výsluch však podľa neho prebehol profesionálne. Predpokladá, že v tejto súvislosti pôjde vypovedať aj o ďalších veciach.V tejto súvislosti komentoval aj správu Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR, ktorá hovorila o darovaní vojenského majetku Ukrajine. „V správe je množstvo faktografických nepresností alebo neúplných údajov. Mrzí ma, že som nemal možnosť sa vyjadriť k otázkam ako človek, ktorého sa to priamo týka,“ zhodnotil Naď. Tvrdí, že ministerstvo obrany odpovedalo buď zámerne alebo z hľadiska ich neschopnosti tak, ako odpovedalo a nepresne.Na Úrade boja proti organizovanej kriminalite (ÚBOK) zriadili v novembri 2024 špeciálny vyšetrovací tím s názvom Darca. Podnetom na jeho zriadenie bola správa NKÚ. Jeho úlohou je venovať sa podozreniam z protiprávneho konania v súvislosti s darovaním slovenskej vojenskej techniky za stovky miliónov eur na Ukrajinu v minulom volebnom období. Prešetrovať má podozrenia smerujúce k vtedajším predstaviteľom rezortu obrany a členom vlády. V júni ÚBOK zrealizoval viaceré zaisťovacie úkony osôb a vecí. Vo veci bolo začaté trestné stíhanie prokurátorom Európskej prokuratúry.