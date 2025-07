Ukrajinci zabili zástupcu veliteľa ruského námorníctva generálmajora Gudkova

3.7.2025 (SITA.sk) - Zástupcu veliteľa ruského námorníctva Michaila Gudkova zabil utorkový ukrajinský útok na ruské veliteľské stanovište v mestečku Korenevo v Kurskej oblasti. Uviedol to gubernátor ruského Prímorského kraja Oleg Kožemjako, podľa ktorého generálmajor Gudkov „zomrel pri plnení dôstojníckych povinností spolu so svojimi spolubojovníkmi“ v Kurskej oblasti.Smrť Gudkova potvrdila ruská štátna agentúra RIA, ktorá citovala ruský rezort obrany. Účty na sociálnych sieťach blízke ruskej armáde informovali, že Gudkov prišiel o život s ďalšími viac ako desiatimi vysokými dôstojníkmi. Zástupcom veliteľa ruského námorníctva bol od marca tohto roka. V roku 2023 mu ruský vládca Vladimir Putin udelil titul Hrdina Ruska.Brigáda ruskej námornej pechoty, ktorej Gudkov v minulosti velil, bola podľa Kyjeva zapojená do vojnových zločinov, najmä do popráv ukrajinských vojnových zajatcov.