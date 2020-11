J. Nohavica vydáva nový album s názvom Máma mi na krk dala klíč.

Český pesničkár, spevák a skladateľ Jaromír Nohavica vydáva po troch rokoch nový album s názvom Máma mi na krk dala klíč. V 15 autorských piesňach prináša ostravský bard "silné melódie a ešte silnejšie texty za sprievodu akustickej gitary a fúkacej harmoniky". "Symbolicky sa tak veľkým oblúkom vracia k svojim folkovým začiatkom," uvádza sa na oficiálnom webe umelca www.nohavica.cz.





V 15 nových pesničkách sa Nohavica s noblesou zrelého muža vyrovnáva s odchodom matky (Máma mi na krk dala klíč), smrťou kamaráta (Emil P), nostalgicky spomína na roky minulé (Staré dobré časy), dávne lásky (Moniko), vzdáva poctu svojim poetickým vzorom (Píseň pro V. V., Den nenávidí noc), milovanej žene (Zestárli jsme lásko) i svojmu otcovi (Je ti to líto). Zároveň dokáže jasne pomenovať súčasnú situáciu i časy dávno minulé a ich vzájomnú súdržnosť a paralelu (Vlci, Řekni sýr, Řády).Na prvé počutie to nemusí byť zrejmé, ale všetkých 15 piesní tvorí jednoliaty celok, ktorý pod povrchom akustickej gitary rozpráva silný životný príbeh pesničkára a ponúka aj nádej do budúcna v podobe piesne Dobří holubi, ktorá album uzatvára.Nohavicov nový album sa podľa tvorcov môže stať nezameniteľným hudobným pilierom tohtoročného roka 2020 pre tých, ktorí nezabúdajú, nechcú zabudnúť a dokážu si pamätať. Album vznikol pod dohľadom hudobného režiséra Michala Pekárka a minimalistický obal, ktorý podtrhuje atmosféru albumu, je z dielne Aleša Najbrta.Nové CD má oficiálne vyjsť 13. novembra.