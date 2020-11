Divadlo Andreja Bagara ponúka školám internetové predstavenia

Divadlo Andreja Bagara (DAB) v Nitre ponúka školám pomoc pri dištančnom vzdelávaní. Na obohatenie vyučovania ponúka učiteľom a žiakom tri vybrané inscenácie, ktoré môžu sledovať na internete.





DAB ponúka školám výmenou za kultúrne poukazy linky na inscenácie Banalita lásky, Dom a rozprávku Robin Hood. Podľa slov riaditeľa DAB Jaroslav Dóczyho je o takéto divadelné predstavenia veľký záujem. „Doteraz sme oslovili stovky škôl, záujem o takúto spoluprácu prejavilo viac ako 70 z nich. O úspechu tohto projektu hovorí aj to, že sme k dnešnému dňu výmenou za možnosť sledovať naše inscenácie na internete, získali viac ako 18.000 kultúrnych poukazov,“ povedal Dóczy.Ako pripomenul, kultúrne poukazy platia do 12. novembra. DAB preto vyzvalo školy, ktoré majú záujem o internetové divadelné predstavenia, aby sa čo najskôr nahlásili. „Ku každému linku na inscenáciu poskytujeme v elektronickej podobe aj bulletin. Pedagógov upozorňujeme, že v čase dištančného vzdelávania môžu tieto linky posielať mailom svojim študentom a po vzhliadnutí vybranej inscenácie si spoločne dielo rozobrať. Na to výborne slúži práve bulletin s kvalitne prepracovanými textami a sprievodnými informáciami k dramatickému dielu,“ dodal Dóczy.