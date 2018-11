J. Paška: Na demonštráciách som čakal aj poďakovanie, chýbalo mi to

Na snímke poslanec NR SR Jaroslav Paška (SNS). Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Bratislava 18. novembra (TASR) - Iniciatíva Za slušné Slovensko vznikla po vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej a napriek tomu, že polícia v tomto prípade urobila kus práce, neprišlo na piatkových (16. 11.) demonštráciách k poďakovaniu. V diskusnej relácii televízie TA3 V politike to povedal prvý podpredseda SNS Jaroslav Paška.poznamenal Paška. On sám si myslí, že ak chcú organizátori ovplyvňovať veci verejné, mali by vstúpiť do politiky.Poslanec SaS Eugen Jurzyca označil demonštrácie Za slušné Slovensko za absolútne legitímne akcie.ozrejmil.Koaličný poslanec Erik Tomáš (Smer-SD) zdôraznil, že Smer-SD rešpektuje právo ľudí zhromažďovať sa a vyjadrovať svoje názory.podotkol.Tomáša mrzí, že po tom, ako polícia a prokuratúra odviedla kus dobrej roboty v prípade dvojnásobnej vraždy, po tom, ako Marian K. sedí vo väzbe a po odsúdení bývalých ministrov za SNS, sa hovorí, že štátne orgány niekoho šikanujú.myslí si.Podpredseda Sme rodina Milan Krajniak na margo protestov poznamenal, že ľudia cítia aroganciu moci a ich vôľa protestovať je oprávnená.povedal.Tomáš zároveň potvrdil, že predseda Smeru-SD, ktorý stále býva v bytovom komplexe Bonaparte, si hľadá novú strechu nad hlavou.dodal.