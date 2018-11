Netanjahu: Vynakladám posledné úsilie na záchranu izraelskej vlády

Na snímke Benjamin Netanjahu. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Jeruzalem 18. novembra (TASR) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v nedeľu vyhlásil, že vynakladá posledné úsilie na to, aby zabránil pádu svojej vlády. Na pravidelnom každotýždňovom zasadaní vládneho kabinetu židovského štátu zároveň uviedol, že v súčasnej dobe, ktorá bezpečnosti Izraela príliš nepraje, by bolo nesprávne pokúšať sa o vypísanie predčasných volieb. Informuje o tom agentúra AP.Súčasnú koaličná krízu vyvolala nedávna demisia zástancu tvrdšej politickej línie, ministra obrany Avigdora Liebermana. Ten odstúpil z funkcie v stredu na protest proti prímeriu dosiahnutému tento týždeň s palestínskymi militantmi z pásma Gazy.Lieberman totiž požadoval tvrdšiu reakciu na raketovú paľbu na Izrael zo začiatku tohto týždňa, ktorá bola doposiaľ najintenzívnejšou od 50-dňovej vojny spred štyroch rokov.Na útoky palestínskych Arabov reagovala v utorok armáda židovského štátu odvetnými náletmi v pásme Gazy. Boje, ktoré hrozili prerásť do ďalšej vojny medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas, ukončilo však nakoniec prímerie sprostredkované egyptskými vyjednávačmi.Vládu s Liebermanových odchodom súčasne opustila aj jeho strana Jisrael bejtejnu (Izrael, náš domov), takže Netanjahuovej koalícii zostala v 120-člennom parlamente len väčšina jediného hlasu.Dve ďalšie kľúčové koaličné strany nato okamžite vyhlásili, že za vzniknutej situácie je fungovanie vlády nemožné. Netanjahu sa ich však pokúša presvedčiť, aby vo vláde zostali.