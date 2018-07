J. Paška: Pri nomináciách Mosta-Híd budeme opatrnejší

Jaroslav Paška v TABLET.TV Foto: TABLET.TV Foto: TABLET.TV

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 14. júla (TASR) - Strana SNS bude do budúcna opatrnejšia, ak bude spolurozhodovať o nomináciách koaličného partnera Mosta-Híd. Pre TASR to uviedol prvý podpredseda SNS Jaroslav Paška na margo konania verejnej ochrankyne práv Márie Patakyovej, s ktorej nomináciou prišli vlani práve bugárovci.SNS sa nepáči že Patakyová podporuje Dúhový Pride, a to vyvesením dúhovej vlajky na úrade aj osobnou účasťou. Národniari si dokonca myslia, že by mala v úrade skončiť. Odvolať ju však nemôžu.povedal Paška, ktorý si preto myslí, že nie je vhodnou osobou na tento post.odkázal.Paška sa domnieva, že konanie ombudsmanky sa spomenie aj na koaličnej rade.dodal.Funkcia verejného ochrancu práv podľa zákona pred uplynutím funkčného obdobia zaniká vzdaním sa funkcie, stratou voliteľnosti, odsúdením za úmyselný trestný čin resp. odsúdením na výkonu trestu, výkonom činnosti, ktorá je nezlučiteľná s výkonom jeho funkcie alebo smrťou. Poslanci, ktorí ombudsmana volia, ho môžu odvolať, ak mu zdravotný stav dlhodobo, najmenej však počas troch mesiacov nedovoľuje riadne vykonávať povinnosti vyplývajúce z jeho funkcie.Patakyová priznáva, že z odborného hľadiska zvažovala, či z titulu svojej funkcie má právo vystúpiť na podujatí, akým je Dúhový Pride. Vyhodnotila si to tak, že má povinnosť upozorňovať na to, že si SR neplní záväzky voči osobám rovnakého pohlavia. Povedala to novinárom po svojom vystúpení na tribúne v rámci podujatia Dúhový Pride 2018.povedala.Koaličná poslankyňa NR SR a exministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská (Most-Híd) tu zdôraznila, že ombudsmanka má povinnosť stáť za všetkými, ktorých práva nie sú naplnené.odkázala Žitňanská.