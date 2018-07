Okamura: EÚ je šialený projekt neomarxizmu, ktorý treba odmietnuť

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha 14. júla (TASR) - České hnutie Sloboda a priama demokracia - Tomio Okamura (SPD) má po sobotňajšej volebnej konferencii konanej v Prahe staronové vedenie. Funkciu predsedu obhájil Tomio Okamura, podpredsedom zostáva šéf poslaneckého klubu SPD Radim Fiala, informoval Český rozhlas.Z päťčlenného predsedníctva odíde radový člen Miloslav Rozner, ktorý sa chce plne venovať vedeniu juhočeskej organizácie hnutia. Nahradí ho Radovan Vích. Okamura novinárom povedal, že s prácou doterajšieho predsedníctva je spokojný."Hovorili sme tiež o príprave na európske voľby, ktoré budú budúci rok v máji. Sú to úplne kľúčové voľby, pretože je potrebné, aby naša vlastenecká frakcia európskych parlamentných strán ... obsadila čo najviac miest v Európskom parlamente, aby sme mohli Európsku úniu reformovať na 'Úniu európskych národov' bez diktátu Bruselu," povedal novinárom Okamura.Vo svojom zhruba polhodinovom prejave pred delegátmi konferencie Okamura vyhlásil, že Česko nie je krajinou, "ktorá by si zaslúžila zmiznúť a splynúť v beztvarej Európe". Migráciu označil za plán EÚ na likvidáciu národných štátov. Zdôraznil úsilie SPD na zavedenie všeobecného referenda či boj proti šíreniu islamu. "Náš cieľ je iný - chceme, aby v tejto krajine vládlo desať miliónov občanov bez Bruselu a Berlína. Vláda skúša prevziať naše tézy v migračnej kríze, bude to márne," uviedol.Menšinový kabinet hnutia ANO Andreja Babiša a ČSSD podlieha podľa Okamuru diktátu Bruselu a Berlína a v diskusii o migračnej kríze nakoniec kapituluje. Európsku úniu Okamura označil za šialený projekt neomarxizmu, ktorý treba odmietnuť. Tiež uviedol, že v Českej republike hrozí nebezpečenstvo totalitarizmu a elitárskeho fašizmu, a to prostredníctvom neziskových organizácií podporovaných zo zahraničia.Po rozpade Okamurovho predchádzajúceho politického subjektu Úsvit získala SPD v Poslaneckej snemovni v minuloročných jesenných voľbách 22 mandátov a Okamura sa stal jej podpredsedom.