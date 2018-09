J. Péč: Hidradenitídu možno úspešne liečiť

Ilustračné foto. Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 27. septembra (TASR) - Veľmi bolestivé a málo známe neinfekčné kožné ochorenie hidradenitída má viac spôsobov liečenia. Dôležitá je však u pacienta odvaha ísť s príznakmi k lekárovi a včasná diagnostika, uviedli to na štvrtkovej tlačovej konferencii v Bratislave odborníci z Univerzitnej nemocnice (UN) v Martine.konštatoval prednosta Dermatovenerologickej kliniky UN Juraj Péč.Podľa neho najväčšie rizikové faktory tohto ochorenia sú fajčenie, obezita a nadmerné potenie. Prvé príznaky sa objavujú u mladých ľudí po puberte, vo veku 21 až 23 rokov. Ženy sú postihnuté dva- až päťkrát častejšie ako muži. Asi u tretiny pacientov je to dedičné ochorenie. Hidradenitída postihuje jedno percento dospelej populácie. Správne a včas je diagnostikovaných iba 19 percent prípadov. Keďže sa ochorenie prejavuje na chúlostivých miestach, ľudia sa o ňom hanbia hovoriť a nenavštívia lekára. Pre jeho nepríjemné prejavy má na život pacienta oveľa väčší vplyv ako napríklad psoriáza či veľký ekzém.dodal Péč.uviedol Marek Adámik z Chirurgickej kliniky a transplantačného centra UN.Podobne ako jeho kolega i on pripomenul, že toto ochorenie je okrem bolesti aj veľmi nepríjemné pre pacienta, ktorý potrebuje psychickú podporu. To potvrdil pacient Pavol, ktorý od roku 2011 po otvorených príznakoch začal navštevovať lekárov.povedal sa 33-ročný Pavol.Na Slovensku je deväť špecializovaných pracovísk na liečbu hidradenitídy: dve v Bratislave, po jednom v Banskej Bystrici, Košiciach, Martine, Nitre, Nových Zámkoch, Prešove a Trenčíne.