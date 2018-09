Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Budapešť 27. septembra (TASR) - Maďarská vláda schválila koncepciu obnovy správneho súdnictva v Maďarsku, ktoré by podľa aktuálnych plánov mohlo v nových rámcoch fungovať už od 1. januára 2020. Oznámil to vo štvrtok v Budapešti minister riadiaci úrad vlády Gergely Gulyás.Podľa agentúry MTI minister uviedol, že príslušný návrh zákona predloží minister spravodlivosti parlamentu do konca októbra. Poslanci by o ňom mohli hlasovať ešte v rámci jesennej schôdze zákonodarného zboru.Sudcov, ktorí sa teraz zaoberajú administratívnymi kauzami, budú podľa Gulyásových slov môcť na ich žiadosť automaticky preradiť do novej, samostatnej organizačnej jednotky.Vyšší správny súd bude mať sídlo v Ostrihome. V ôsmich mestách zriadia tribunály s regionálnou pôsobnosťou a právomocou.