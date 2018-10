J. Rajtár: Vyzývame P. Kažimíra, aby odvolal Ľ. Makóa

Na archívnej snímke riaditeľ Kriminálneho úradu Finančnej správy Ľudovít Makó. Foto: TASR/Marko Erd Foto: TASR/Marko Erd

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 19. októbra (TASR) - Minister financií Peter Kažimír (Smer-SD) by mal odvolať z funkcie šéfa Kriminálneho úradu finančnej správy (KÚFS) Ľudovíta Makóa. Vyzýva ho k tomu opozičný poslanec SaS Jozef Rajtár. Upozornil na možné nové fiktívne podvody s investičným zlatom, ktoré podľa neho mohol KÚFS prehliadať.vyhlásil na piatkovej tlačovej konferencii Rajtár.Bývalý námestník generálneho riaditeľstva Colnej správy Peter Cvik upozornil na obchodovanie firmy Beeston s investičným zlatom, ktoré je podľa neho podozrivé už len preto, že na rovnakej adrese sídli približne 580 firiem s obdobným zameraním bez zamestnancov, štruktúry a hospodárskej histórie.priblížil s tým, že Slovensko by tak patrilo ku krajinám s najväčším obratom v obchode so zlatom.vyčíslil Cvik.Majiteľ tejto firmy má pritom figurovať v ďalších 160 firmách.predpokladá. Podľa neho sa však týmto prípadom nezaoberalo ani jedno analytické centrum finančnej správy, ktoré má k dispozícii aj KÚFS.pýtal sa Cvik.Upozornil aj na to, že počas jeho pôsobenia u daniarov sa nedostal k výsledkom činnosti kriminálneho úradu, ktoré požadoval.kritizoval Cvik.Podľa Rajtára sa dá hovoriť o sérii podvodov, do ktorej bolo zapojených 160 firiem a bolo vyvezených takmer päť ton zlata do Turecka.tvrdí Rajtár. Pokiaľ Makó neodstúpi z funkcie, bude podľa neho naďalej platiť, že "skutok sa nestal a úrad bude fungovať ako polícia za šéfovania Tibora Gašpara".