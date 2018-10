Mobilné telefóny sa môžu v školách používať len ako učebná pomôcka

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 19. októbra (TASR) – Mobilné telefóny sa môžu v školách na Slovensku používať len ako učebná pomôcka, bežne ich žiaci počas vyučovacích hodín využívať nemôžu. Uviedol to pre TASR odbor komunikácie a protokolu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.Podľa vyhlášky rezortu školstva o základných školách žiak nesmie používať mobilný telefón počas vyučovania.uviedlo ministerstvo.Mobilné telefóny je možné používať na vyučovaní len ako učebnú pomôcku, napríklad pri rôznych aplikáciách, prípadne vzdelávacích videách. Podľa rezortu školstva je však výhodnejšie využívať tablety, najmä kvôli veľkosti obrazovky. Rezort školstva v tejto súvislosti neplánuje zmeny.Učitelia sa k tejto problematike stavajú rôzne. "povedala pre TASR majiteľka súkromnej jazykovej školy v Banskej Bystrici Martina. Učiteľka Mária z Košíc, ktorá je aktuálne na materskej dovolenke, TASR potvrdila, že používanie mobilných telefónov počas vyučovacích hodín aj prestávok bolo na škole, kde učila, zakázané. "" uviedla pre učiteľka. Potvrdila, že pokiaľ dieťa manipulovalo s mobilom počas vyučovacej hodiny, učiteľ ho mohol vziať a vrátiť žiakovi následne po vyučovaní. Stretla sa však aj s problémom, že rodičia s tým nesúhlasili a odôvodnili to argumentom, že ide o vlastníctvo dieťaťa.Zákaz používania mobilných telefónov na školách začal platiť v školskom roku 2018/2019 vo Francúzsku. Stalo sa tak na základe legislatívy, ktorú v júli schválili francúzski poslanci. Žiaci sú po novom povinní mať vypnuté svoje mobilné telefóny počas celého vyučovacieho dňa vrátane prestávok, alebo si ich musia zamknúť do skrinky. Výnimka platí len pre núdzové situácie. Opatrenie môžu na dobrovoľnej báze zaviesť aj stredné školy.