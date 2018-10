J. Richter: Pokles nezamestnanosti už bude miernejší, je to prirodzené

Na snímke Ján Richter. Foto: TASR František Iván Foto: TASR František Iván

Bratislava 28. októbra (TASR) - Pokles nezamestnanosti na Slovensku už nebude rádovo v percentách ako v minulosti, ale bude miernejší, čo je však v súčasnej situácii prirodzené. V diskusnej relácii TA3 V politike to konštatoval minister práce Ján Richter (Smer-SD). Miera nezamestnanosti sa môže podľa neho čoskoro dostať aj pod hodnotu 5 %, ale ďalší pokles bude už len pomalý.V septembri tohto roka bola miera nezamestnanosti na úrovni 5,38 %, oproti augustu bola nižšia o 0,04 percentuálneho bodu (p.b.). Minister tento výsledok hodnotí pozitívne.vyzdvihol.Podľa opozičnej poslankyne SaS Jany Kiššovej hodnotiť mesačné štatistiky nemá veľký zmysel, dôležitý je dlhodobý trend.upozornila. Podľa nej to tak nie je a stále sme v oblasti nezamestnanosti najhorší z V4.Zároveň si myslí, že v súčasnosti nie je na Slovensku až takým problémom nezamestnanosť, ale skôr to, že aj mnohí pracujúci žijú v chudobe.tvrdí poslankyňa.Podľa Kiššovej je v súčasnosti potrebné hovoriť najmä o udržateľnej zamestnanosti. Vláda podľa nej podporuje vznik mnohých pracovných miest, ktoré sú s nízkou pridanou hodnotou a následne zanikajú.vyhlásila.S touto kritikou Richter nesúhlasí. Podľa neho je filozofiou vlády, že ak niekto odíde z úradu práce, nech ide priamo do práce a nezostáva v hmotnej núdzi. Z pohľadu porovnania medzi krajinami V4 musíme pozerať na východiskový stav a vývoj od krízy, odvtedy máme približne rovnaké poklesy, argumentoval. Zároveň upozornil, že na Slovensku je veľká skupina znevýhodnených nezamestnaných, s ktorou treba dlhodobo pracovať.Každý jeden vládny projekt podpory zamestnanosti podľa Richtera zahŕňa podmienku, že takéto miesto musí zamestnávateľ udržať aj ďalej za vlastné peniaze. Opozíciu zároveň kritizoval, že nepodporuje vládu v oblasti zvyšovania minimálnej mzdy. Tá podľa neho priamo úmerne tlačí na rast priemernej mzdy.vyzdvihol.reagovala Kiššová. Jej výška podľa nej nie je naviazaná na priemernú mzdu ani výkon slovenskej ekonomiky.dodala.