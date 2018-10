Hammond: Koniec znižovania rozpočtových výdavkov závisí od brexitu

Britský minister Philip Hammond Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 28. októbra (TASR) - Koniec znižovania rozpočtových výdavkov v Británii bude závisieť od jej dohody o brexite s Európskou úniou (EÚ). Vyhlásil to minister financií Philip Hammond a varoval, že bez dohody bude musieť upustiť od plánov na posilnenie verejných služieb.Hammond má v pondelok (29.10.) oznámiť návrh rozpočtu na budúci rok. Minister v nedeľu v rozhovore pre televíziu Sky News povedal, že vláda bude schopná ukázať voličom, žeak bude mať odchod Británie z EÚ hladký priebeh.Hammond pritom v minulosti rozhneval mnohých zákonodarcov vládnej Konzervatívnej strany, keď tvrdil, že Británia by si mala udržať tesné vzťahy s EÚ.vyhlásil Hammond pre Sky News.Británia od finančnej krízy pred desiatimi rokmi výrazne zredukovala svoj rozpočtový deficit, ale úroveň jej dlhu zostáva vysoká. Väčšina odborníkov upozornila Londýn, že ekonomika krajiny utrpí šok, ak opustí EÚ bez dohody.Hammond verí, že Británia dosiahne dohodu o brexite, ktorá minimalizuje obchodné trenice s blokom, ale vláda a centrálna banka (Bank of England) by sa mali pripraviť aj na možnosť neriadeného brexitu bez dohody.Ministerstvo financií zase uviedlo, že Hammond sa chystá v pondelok oznámiť nárast investícií do ciest a diaľnic o 44 % v rámci rozpočtu. Konkrétne v rokoch 2020-2025 by chcela vláda investovať 22,5 miliardy libier (25,37 miliardy eur) do diaľnic a nových ciest. Táto investícia by mala znížiť dopravné zápchy a pomôcť zlepšiť slabý rast produktivity v Británii.Na tieto projekty chce minister prvýkrát využiť aj príjmy zo spotrebnej dane z automobilov.Hammond je pod tlakom, aby ukázal, že môže splniť sľub premiérky Theresy Mayovej o ukončení takmer desaťročného obdobia škrtov a úspor. A zároveň sa musí držať svojho plánu na redukciu vysokého verejného dlhu.Aj keď má vďaka zníženiu rozpočtového deficitu určitý priestor na manévrovanie, neistota spojená s odchodom krajiny z EÚ v marci 2019 a jej vplyv na hospodárstvo pravdepodobne obmedzia jeho možnosti.V piatok (26.10.) vláda uviedla, že Hammond zrejme zníži malým maloobchodníkom daň z príjmu o 900 miliónov GBP, aby im pomohol konkurovať internetovým predajcom.(1 EUR = 0,88680 GBP)