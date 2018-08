J. Richter: Smer má pripravené alternatívy na prezidentského kandidáta

Na archívnej snímke minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter. Foto: TASR - Dano Veselský Foto: TASR - Dano Veselský

Bratislava 22. augusta (TASR) - Vedenie koaličného Smeru-SD má pripravené alternatívy na prezidentského kandidáta. Jednou z nich je stále aj minister zahraničných vecí a dosluhujúci šéf 72. Valného zhromaždenia Organizácie spojených národov (OSN) Miroslav Lajčák. Uviedol to po rokovaní vlády minister práce Ján Richter. Lajčák po vláde zopakoval, že kandidovať nebude.doplnil Richter, ktorý Lajčáka považuje za "veľmi dobrého kandidáta". Podpredseda vlády a Smeru-SD Richard Raši koncom júla povedal, že stále verí, že by sociálni demokrati mohli presvedčiť Lajčáka, aby sa v budúcoročných prezidentských voľbách uchádzal o Prezidentský palác.Lajčák v júli pre TASR uviedol, že má úctu a rešpekt k úradu prezidenta SR a priznal, že ho oslovuje množstvo ľudí, ktorí by ho radi videli v Prezidentskom paláci.povedal pre TASR Lajčák.Záujem o prezidentské kreslo už prejavilo viac ako desať uchádzačov.konštatoval ešte v júli Lajčák.Po skončení mandátu vo VZ OSN sa vracia na Slovensko, na svoju ministerskú stoličku, kde ho podľa jeho slov čaká veľa práce. Poukázal aj na to, že Slovensko na budúci rok od 1. januára preberá na rok funkciu predsedu Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE).poznamenal.Prezidentské voľby na Slovensku budú na jar 2019. Termín vyhlasuje predseda Národnej rady SR. Právo voliť slovenského prezidenta má plnoletý občan SR. Voľba je dvojkolová. Znamená to, že ak v prvom kole volieb nezíska ani jeden z kandidátov nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, do 14 dní sa uskutoční druhé kolo, na ktorom sa zúčastnia dvaja najúspešnejší kandidáti z prvého kola. Termín vyhlási predseda parlamentu.