Vláda súhlasí s poslaneckou novelou zákona o bytoch s pripomienkami

Bratislava 22. augusta (TASR) - Zjednodušiť a sprehľadniť rozhodovanie vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome má priniesť poslanecký návrh novely zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. S návrhom z dielne Petra Antala a Edity Pfundtner (obaja Most-Híd), ktorý je v parlamente v druhom čítaní, súhlasila v stredu vláda s viacerými pripomienkami ministerstva financií.Týkali sa napríklad zastupovania vlastníkov pred súdom či oprávnenia vlastníkov mať k dispozícii aktuálne znenie zmluvy o spoločenstve. Rezort financií upozornil tiež na to, že v návrhu chýba povinnosť vlastníkov, ktorí zvolali schôdzu alebo písomné hlasovanie sami, aby originál zápisnice a výsledok hlasovania doručili správcovi alebo predsedovi spoločenstva.Predkladatelia ešte v júli uviedli, že ich návrh je výsledkom niekoľkomesačnej práce a výsledný text obsahuje zapracované pripomienky širokej odbornej i laickej verejnosti.Novela spresňuje viacero zákonných ustanovení a upravuje nové práva a povinnosti vlastníkov, spoločenstiev a správcov domov. Má odstrániť aj niektoré výkladové problémy, ktoré vznikajú pri aplikácii jeho ustanovení v rámci správy domu. Zavádza mechanizmy, ktoré by mali prispieť k zvýšenej informovanosti vlastníkov, a tým zároveň k zvýšenej kontrole činnosti orgánov spoločenstva alebo správcov domov.Právna norma sa podrobne venuje schôdzi spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov, jej priebehu či rozhodnutiam, ktoré prijímajú vlastníci nadpolovičnou väčšinou, dvojtretinovou väčšinou a hlasmi všetkých vlastníkov v dome. Rozsiahlou časťou novely je užívanie spoločných priestorov domu, obsahuje možnosť zriadiť vecné bremeno na ne.Predkladatelia sa v návrhu venujú aj vyhláseniu správcu alebo spoločenstva vlastníkov bytov o nedoplatkoch pri prevode vlastníctva, uzavretiu zmluvy o spoločenstve či výpovedi zmluvy o výkone správy zo strany vlastníka. Správca má byť povinný schválenú zmluvu a pri jej zmene úplné znenie zmluvy doručiť každému vlastníkovi bytu a nebytového priestoru v dome do 30 dní od jej schválenia. Navrhuje sa vypracovať a predložiť plán opráv na nasledujúci rok do 30. novembra bežného roka.Novela definuje garáž, garážové stojisko, právo výlučného využívania garážového stojiska a skladový priestor a jeho výlučné užívanie. Právo spoluvlastníka garáže v dome na výlučné užívanie určitého garážového stojiska sa má zapísať do katastra nehnuteľností.O návrhu novely zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov by mal parlament rokovať na nadchádzajúcej septembrovej schôdzi.