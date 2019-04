J. Richter vidí dve možnosti, ako by sa mohla minimálna mzda zvyšovať

Ján Richter, archívna snímka. Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 26. apríla (TASR) - Zamestnávatelia volajú po tom, aby sa stanovil mechanizmus, podľa ktorého by sa zvyšovala minimálna mzda na Slovensku. Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) na piatkovom sneme Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ) naznačil, že postupne by sa malo smerovať k tomu, aby minimálna mzda predstavovala 60 % priemernej mzdy v národnom hospodárstve.podotkol minister práce Ján Richter (Smer-SD).Riešením by však podľa neho mohla byť aj odvetvová minimálna mzda.doplnil Richter. Zároveň uviedol, že sa nechce vyjadrovať k výške minimálnej mzdy v budúcom roku, kým majú priestor na rokovanie sociálni partneri.Premiér tiež naznačil, že zákony, ktoré ovplyvňujú chod podnikov, by mali začať platiť vždy k začiatku nového roka, aby sa firmy mohli na zmeny pripraviť.myslí si Richter.