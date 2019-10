J. Richtera prekvapila požiadavka platformy rodín s chorými deťmi

Ján Richter, archívna snímka. Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Bratislava 23. októbra (TASR) – Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter (Smer-SD) ostal prekvapený požiadavkou Platformy rodín detí so zdravotným znevýhodneným na zabezpečenie dostupnosti a podpory pre žiakov so zdravotným znevýhodneným (ZZ) a otvorenie možnosti pracovnej realizácie pre ich rodičov.povedal Richter.Podľa ministra majú matky, ktoré sa starajú o ťažko zdravotne postihnuté dieťa, k čistému príjmu minimálnej mzdy ešte plus 100 eur, teda dokopy 550 eur. Zároveň zhodnotil, že im okrem toho zákon umožňuje ešte pracovať vo výške dvojnásobku životného minima, teda navyše môžu zarobiť 420 eur aj 40 centov.dodal Richter. Minister deklaroval, že je pripravený s organizáciou komunikovať a hľadať ďalšie východiská.Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodneným v utorok (22. 10.) upozornila na to, že rodičia sú často nútení odísť z práce, strácajú sociálne kontakty či priateľov a sú nechcene vylúčení zo spoločnosti, aby sa mohli starať o ich zdravotne znevýhodnené dieťa.Východiskom je podľa platformy zabezpečenie dostupnosti a nárokovateľnosť individualizovanej podpory pre všetkých žiakov, ktorí to práve potrebujú, a súčasne otváranie možnosti pracovnej realizácie rodičov detí so zdravotným znevýhodnením.