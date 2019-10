SNS a Most-Híd: Schvaľovanie štátneho rozpočtu by nemalo byť ohrozené

Na snímke podpredseda parlamentu Béla Bugár (Most-Híd). Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 23. októbra (TASR) – Vzťahy v koalícii by nemali ohroziť schvaľovanie štátneho rozpočtu. Potvrdil to predseda koaličného Mosta-Híd Béla Bugár. Šéf parlamentu a koaličnej SNS Andrej Danko súčasne avizoval, že rozpočet podporia.skonštatoval Bugár. Potvrdil, že zo strany Mosta-Híd rozpočet a schvaľovanie rozpočtu ohrozené nebudú.Rozpočet plánuje podporiť aj SNS.dodal Danko. Chce, aby sa udržal nárast platov učiteľov, vojakov a tiež, aby šli peniaze do potravinárstva.Most-Híd v utorok (22. 10.) nepodporil dve novely zákonov SNS, konkrétne návrh zákona o verejnom obstarávaní a návrh na zriadenie Ministerstva cestovného ruchu a športu SR. V stredu opäť nepodporili návrh zákona z dielne národniarov, a to rozšírenie povinnosti poskytnúť rekreačný poukaz na všetkých zamestnávateľov. Danko v reakcii vyhlásil, že SNS nepodporí ani jeden zákon Mosta-Híd. Uistil však, že vláda má podporu SNS a v súčasnosti nie je priestor na jej zmenu.