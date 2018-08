J. Solík: Väčšina mladých podnikateľov nevyužíva v podnikaní inovácie

Ilustračná snímka. Foto: FOTO TASR - Andrej Galica Foto: FOTO TASR - Andrej Galica

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 16. augusta (TASR) - Na Slovensku sa nachádza množstvo firiem, ktoré uspeli na domácom aj zahraničnom trhu. Väčšina z nich však stále nevyužíva potenciál inovácií, ktorý by im uľahčil aj vstup na nové trhy. Výsledky prieskumu Globálny monitor podnikania (GEM) za Slovensko ukazujú pomerne nízku inovatívnosť slovenských mladých podnikateľov.Viac ako 50 % mladých začínajúcich podnikateľov a takmer 70 % etablovaných mladých podnikateľov nevyužíva vo svojom podnikaní žiadne nové technológie. Využívanie nových technológií priznáva v prieskume GEM v rokoch 2011-2016 iba 22 % začínajúcich a necelých 12 % existujúcich mladých podnikateľov.Výraznejšiu zahraničnú orientáciu vykazuje len približne pätina mladých začínajúcich podnikateľov, kým približne rovnaká skupina uvádza, že zákazníkov zo zahraničia nemá vôbec. V prípade etablovaných mladých podnikateľov je podiel o niečo vyšší (21,8 %), no narastá aj podiel firiem, ktoré zahraničných zákazníkov nemajú vôbec (30,8 %).uviedol pre TASR predseda Združenia mladých podnikateľov Slovenska Ján Solík.Príkladov úspechu, ktoré môžu slúžiť ako inšpirácia pre budúcich či existujúcich mladých podnikateľov, je dostatok. Združenie mladých podnikateľov pravidelne v rôznych kútoch Slovenska organizuje podujatie s názvom Business Walks. V rámci Business Walks majú účastníci možnosť nahliadnuť do zákulisia firiem a diskutovať s ich majiteľmi či top manažérmi o ich ceste k úspechu.Vo štvrtok sa v Trenčíne a Bánovciach nad Bebravou konalo aj vďaka podpore Slovak Business Agency ďalšie podujatie z tejto série, ktoré sa nieslo v duchu inovácií a orientácie na zahraničné trhy.povedal Michal Zajko z rodinnej firmy IDONA, ktorú mali možnosť účastníci Business Walks Trenčín 2018 v rámci podujatia spoznať. Okrem rodinnej firmy IDONA sa predstavili aj spoločnosti Zepelin či turistický rezort Zelená Žaba, ktorý získal ocenenie v architektonických Oscaroch.