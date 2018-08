Constellation investuje takmer 4 miliardy USD do producenta kanabisu

Výrobca alkoholických nápojov Constellation Brands, vlastník piva značky Corona, oznámil, že investuje ďalšie približne 4 miliardy USD do kanadského producenta kanabisu Canopy Growth. Ide o najväčšiu investíciu v tomto odvetví priemyslu. Constellation tak zvýši svoj podiel v spoločnosti Canopy. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Toronto 16. augusta (TASR) - Výrobca alkoholických nápojov Constellation Brands, vlastník piva značky Corona, oznámil, že investuje ďalšie približne 4 miliardy USD do kanadského producenta kanabisu Canopy Growth. Ide o najväčšiu investíciu v tomto odvetví priemyslu. Constellation tak zvýši svoj podiel v spoločnosti Canopy na 38 % z doterajších približne 10 % nákupom 104,5 milióna akcií po 48,60 USD (42,93 eura) za kus. To predstavuje prémiu až vo výške 51,2 % v porovnaní s cenou akcií 32,15 USD/kus v utorok (14.8.) na záver obchodovania.V minulom roku Constellation poskytla Canopy 200 miliónov USD v rámci dohody o výrobe nealkoholického nápoja na báze kanabisu. Výrobca alkoholu sa tak snaží využiť čoraz rozšírenejšiu legalizáciu drogy.Po zverejnení správy hodnota akcií Canopy vzrástla o 30 %, zatiaľ čo v prípade Constellation klesla o 6 %. Obe firmy uviedli, že najnovšia investícia umožní spoločnosti Canopy rozšíriť svoj obchodný dosah "do takmer 30 krajín, v ktorých je povolené využívať túto drogu na medicínske účely".Canopy je najväčším legálnym producentom kanabisu na svete. V súčasnosti vyrába najmä oleje na báze kanabisu, gélové kapsuly a ďalšie produkty. Vďaka finančnej injekcii od Constellation plánuje rozšíriť svoj balík produktov o potraviny, ako sú jedlé tyčinky a tiež inhalátory a iné produkty.Chce tiež vyvinúť lieky na báze kanabinoidov, ktoré poskytnú bezpečnejšiu alternatívu k niektorým bežným prostriedkom na bolesť, úzkosť, nespavosť a psoriázu.V júni kanadská vláda schválila návrh zákona, ktorý legalizuje používanie marihuany na rekreačné účely. Zákon musia ešte schváliť regulačné úrady. Očakáva sa preto, že tak urobia do konca októbra. Až potom vstúpi do platnosti.Použitie marihuany na lekárske účely bolo v Kanade povolené už v roku 2001.(1 EUR = 1,1321 USD)