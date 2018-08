J. Štreit výstavou pripomína život ľudí po okupácii Československa

Na snímke český dokumentárny fotograf Jindřich Štreit počas vernisáže svojej výstavy (Ab)normalizace v priestoroch reštaurácie Prolaika gallery restaurant v Bratislave v stredu 1. augusta 2018. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Z vernisáže výstavy (Ab)normalizace českého dokumentárneho fotografa a pedagóga Jindřicha Štreita na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave v stredu 1. augusta 2018. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Z vernisáže výstavy (Ab)normalizace českého dokumentárneho fotografa a pedagóga Jindřicha Štreita na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave v stredu 1. augusta 2018. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 2. augusta (TASR) – Život ľudí v nedávnej socialistickej minulosti dokumentujú fotografie českého autora Jindřicha Štreita v centre Bratislavy. Výstava s názvom (Ab)normalizace v galérii Prolaika a na Hviezdoslavovom námestí je realizovaná v rámci 50. výročia od vpádu vojsk Varšavskej zmluvy na územie Československa.na stredajšej (1.8.) vernisáži povedala Nora Gill, riaditeľka agentúry CzechTourism Slovensko, ktorá s partnermi a pod záštitou Veľvyslanectva Českej republiky v Bratislave výstavu organizuje.pripomenul chargé d'affaires českého veľvyslanectva na Slovensku Pavel Sladký.Návštevník výstavy sa pousmeje nad zábermi, ako občania vo voľbách volili mier a život proti jadrovej vojne, oslavovali výročia KSČ a rôzne sviatky v kultúrnom dome aj na verejných priestranstvách. Dokumentom doby je aj obchod západného tovaru za valuty Tuzex, robotníci pri práci a desiatej, predavač mäsa v predajni pri prázdnych hákoch na stene bez zaveseného tovaru, novinová a televízna propaganda či nazretie do domácnosti obyčajných ľudí.vtipne konštatoval autor. Pre TASR uviedol, že fotografie z normalizačného obdobia sú najmä zo severu Moravy a výstava korešponduje s rovnomennou vydanou knihou s textom Ludvíka Vaculíka.Vsetínsky rodák Jindřich Štreit (1946) absolvoval odbor výtvarná výchova na Pedagogickej fakulte Univerzity Palackého v Olomouci (1967) a štúdia na Škole výtvarnej fotografie v Brne (1974-1977). Popri pedagogickej práci sa venoval organizovaním výstav a iným kultúrnym aktivitám v Sovinci a Bruntále. Od roku 1972 sa zaoberá životom ľudí na vidieku.Za účasť na nepovolenej výstave neoficiálnych umelcov v Prahe (1982) bol väznený, po roku 1989 rehabilitovaný. Pedagogicky externe pôsobil na Filmovej a televíznej fakulte AMU v Prahe (1991-2003), na Vysokej škole výtvarných umení (VŠVU) v Bratislave (1991-1992). Od roku 1991 je pedagógom na Inštitúte tvorivej fotografie Filozoficko-prírodovedeckej fakulty Sliezskej univerzity v Opave, od roku 2009 ako profesor. Patrí medzi najvýznamnejších súčasných českých dokumentaristov uznávaných aj v zahraničí. V roku 2014 mu VŠVU udelila titul doktor honoris causa.Výstava veľkoplošných fotografií na Hviezdoslavovom námestí potrvá do 20. augusta a menších v galérii Prolaika do 14. septembra.