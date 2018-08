Divadelná Nitra 2018 REaktivuje vzdelávacie projekty

Na archívnej snímke Kupecká ulica v Nitre. Foto: TASR Henrich Mišovič Na archívnej snímke Kupecká ulica v Nitre. Foto: TASR Henrich Mišovič

Bratislava 2. augusta - Jedna z najdiskutovanejších inscenácii poľskej divadelnej scény, špičkové bábkové divadlo z Čiech, portugalské zoskupenie s prvkami nového cirkusu, diela libanonského konceptuálneho tvorcu presahujúce hranice divadla či maďarská politická satira, ale aj výber výnimočných slovenských inscenácií prináša 27. ročník medzinárodného festivalu scénického umenia na Slovensku Divadelná Nitra 2018, ktorý sa začne 28. septembra a potrvá do 3. októbra.Hlavný program, ukrytý pod aktuálnou témou festivalu – RE, budú už tradične REflektovať a dekódovať mladí kritici a kritičky zo strednej i východnej Európy vďaka tvorivej platforme V4 @ Theatre Critics Residency. Okrem toho sa na podujatí REštartuje vzdelávací projekt Ako na divadlo a integračný projekt pre slabozraké a nevidiace deti Darujem ti tulipán.Seminár kritickej reflexie pre 16 mladých divadelných kritikov do 35 rokov sa bude tento rok niesť v znamení čísla 4. Jeho jadrom je zapojenie krajín V4, ako tomu nasvedčuje už názov V4@Theatre Critics Residency. Ďalšími účastníkmi kurzu budú krajiny Východného partnerstva. Štvrtého ročníka projektu pre mladých kritikov sa už štvrtýkrát ujme francúzsky teatrológ Patrice Pavis.„Každý z účastníkov prichádza na workshop s dobrou znalosťou súčasného divadla, ale zároveň ovplyvnený špecifickou tradíciou svojej kultúry a historickou skúsenosťou. Práve týmto jedinečným osobným a cenným pohľadom môže prispieť do diskusie a obohatiť ostatných,“ vysvetľuje Pavis. „Diskutovať o jednej a tej istej inscenácii s účastníkmi z rôznych krajín je fascinujúci zážitok,“ dodáva lektor.Asociácia Divadelná Nitra nadväzuje na úspešný projekt neformálneho vzdelávania v oblasti umenia a kultúry s názvom Ako na divadlo. Celoročný projekt, ktorý REaguje na deficit vzdelávania v tejto sfére už od roku 2008, v novom formáte pozostáva z troch samostatných častí. Práve jeho druhá a zážitkami nabitá časť Ako na divadlo – pobyt na divadelnom festivale – sa uskutoční na Divadelnej Nitre.„ Na Slovensku chýba vzdelávanie o umení v školách aj systematická návšteva kultúrnych podujatí od detstva. Neformálne vzdelávanie v podobe projektu Ako na divadlo je akýmsi návodom na použitie. Ako ísť do divadla, ako porozumieť divadlu, ako mať z divadla radosť. Najmä pri zahraničných produkciách je tento prístup dôležitý.“ vysvetľuje riaditeľka Asociácie Divadelná Nitra Darina Kárová.Počas Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra 2018 sa už tradične uskutoční aj Septembrový tulipán, dominantné podujatie úspešného celoročného projektu Darujem ti Tulipán, ktorý už 12 rokov vďaka umeleckým aktivitám a vedeniu sochárky Eleny Károvej integruje slabozraké a nevidiace deti, ale i deti rómske, mentálne postihnuté či v posledných rokoch deti irackých azylantov žijúcich v Nitre.Informáciu pre TASR poskytol PR manažér festivalu Marek Suchitra