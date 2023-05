J&T BANKA odštartovala zelenú kampaň

4.5.2023 (SITA.sk) -J&T BANKA prichádza s reklamnou kampaňou, ktorou pokračuje v komunikačnom koncepte "vyjadrenia pocty klientom banky". Tí rokmi vyzreli a svojím zodpovedným prístupom k životu sa stávajú inšpiráciou aj pre iných.Televízne spoty sú zamerané na tie charakteristiky klientov banky, ktoré vyjadrujú ich spoločenskú zodpovednosť a zrelý prístup k životu."Zvyčajne platí, že banky inšpirujú svojich klientov, ako sa správať spoločensky zodpovedne. J&T BANKA naproti tomu svojim klientom vzdáva hold za ich zrelý prístup k životu a spoločnosti. Ich zodpovednosť voči sebe, rodine a majetku prerástla v zodpovednosť voči okoliu a spoločnosti. Na takýchto klientoch sme postavili náš komunikačný koncept, ktorý sa nám darí postupne rozvíjať. Aktuálne už v tretej reklamnej kampani banky," hovorí Beata Hudecová, kreatívna riaditeľka agentúry MW Promotion.Hlavným hrdinom nového spotu je klient banky, ktorý svojím rozumným investovaním s J&T BANKOU dosahuje nielen atraktívny výnos, ale tentoraz môže investovaním do zeleného dlhopisu KLINGERKA II. prispieť aj k zlepšeniu kvality života ostatných. Klingerka II. nadväzuje na úspešnú prvú etapu projektu, ktorého zavŕšením bude vznik ucelenej mestskej štvrte v širšom centre Bratislavy. Projekt, budovaný v súlade s princípmi udržateľnosti a s ohľadom na životné prostredie, prináša výhody udržateľného investovania a zodpovedného prístupu ku budúcnosti.Ide o prvú reklamnú kampaň pod taktovkou nového riaditeľa odboru marketingu a komunikácie J&T BANKY Romana Matulíka, ktorý hovorí: "Spoločnosť ako celok, oblasť investovania nevynímajúc, sa v poslednom období viac a viac zamýšľa nad tým, do akej miery jej aktivity spĺňajú požiadavky ekologickej zodpovednosti a sociálnej ohľaduplnosti. Pomáhať planéte a spoločnosti pritom automaticky neznamená nižšiu výkonnosť pri investovaní. Preto som veľmi rád, že pod značkou J&T BANKA komunikujeme zelenú investíciu – zelený dlhopis KLINGERKA II. Investovaním doň naši klienti získajú nielen atraktívny výnos investície, no zároveň prispejú k zlepšeniu kvality života ostatných."Za novým TV spotom J&T BANKY stojí agentúra MW Promotion a produkčná spoločnosť Revers Films. Spot je súčasťou aktuálnej kampane prebiehajúcej v online priestore, printoch a na OOH médiách.Vizitka kampane:Beata HudecováMichal KlobušickýBeata HudecováMartin MarkoMira ČechováPatrik SerbinMax TurekOliver FillnerRevers – Adam NoškaInformačný servis