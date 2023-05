Klamstvá a bludy, reagoval Mikulec na tvrdenia Sakovej ohľadom výmeny ubytovne Saratov za 50 apartmánov

Ubytovňa bola v dezolátnom stave

Saková s tým neurobila nič

Tisíce eur za meter štvorcový

4.5.2023 (SITA.sk) - Na štvrtkovej tlačovej besede strany Hlas-sociálna demokracia (Hlas-SD) zazneli len klamstvá a bludy. Konštatoval to na brífingu dočasne poverený minister vnútra SR Roman Mikulec Podotkol, že tieto klamstvá hovoria ľudia, ktorí "drancovali Slovensko, ktorí zabezpečovali trezory zlatých tehličiek v štátnych hmotných rezervách a ktorí sa nestarali o nič len o seba, a teraz kritizujú, že ministerstvo vnútra pomohlo príslušníkom policajného zboru".Mikulec tak reagoval na tvrdenia exministerky vnútra a podpredsedníčky strany Hlas - sociálna demokracia (Hlas-SD) Denisy Sakovej , ktorá nerozumie, prečo Ministerstvo vnútra SR vymenilo ubytovacie zariadenie Saratov, kde boli ubytovacie kapacity s rozlohou 16-tisíc metrov štvorcových za približne 850 metrov štvorcových v budove AB Kozmetika.„Ak nás idú kritizovať, tak čo robili oni vo funkcii aj viac ako 10 rokov? Žiadnym spôsobom nepomohli príslušníkom policajného, hasičského či záchranného zboru, aby im zlepšili pracovné podmienky," upresnil Mikulec.Tvrdí, že za vlády Róberta Fica Smer-SD ) a Petra Pellegriniho (Hlas-SD) bola ubytovňa Saratov v Dúbravke v stave, že ju hygiena musela zatvoriť, neskôr vyhorela. Okrem toho bola tak v dezolátnom stave, že ohrozovala občanov, nakoľko nebola zabezpečená.Minister vysvetlil, že urobili všetko preto, aby v súlade so zákonom transparentne zamenili spomínanú budovu za 50 pekných apartmánov pre potreby policajného zboru. "Celá táto zámena bola odsúhlasená vedením Ministerstva vnútra SR," poznamenal.Minister ďalej uviedol, že ak by si Denisa Saková vykonávala dobre svoju funkciu a nevyhovárala sa na krátkosť funkcie v podobe 23 mesiacov, mohla niečo urobiť, ale neurobila nič.Investičný dlh na budovách Ministerstva vnútra SR je podľa neho v rozmedzí 300 až 400 miliónov eur. Pripomenul tiež, že prvýkrát bola budova Saratov zavretá v roku 2008, druhýkrát v roku 2020 s tým, že sa už nemohla využívať.Rezort vnútra podľa Sakovej podpísal zámennú zmluvu ubytovne Saratov, ktorá sa nachádza v bratislavskej mestskej časti Dúbravka a mala kapacitu približne 450 lôžok.Zámenná zmluva bola podpísaná na nové ubytovacie kapacity na 49 menších apartmánov a jeden väčší apartmán.V priemere majú od 15 do 18 metrov štvorcových a cena za meter štvorcový je podľa znaleckého posudku 6 200 eur. Saková o tom informovala na štvrtkovej tlačovej besede.