J. Viskupič: VÚC nemajú z čoho opraviť cesty, musí pomôcť štát

Jozef Viskupič na archívnej snímke. Foto: FOTO TASR Lukáš Grinaj Foto: FOTO TASR Lukáš Grinaj

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Banská Bystrica 10. septembra (TASR) – Okrem jednorazovej investície do verejnej dopravy zo strany všetkých ôsmich vyšších územných celkov počas Európskeho týždňa mobility od 16. do 22. septembra, Združenie samosprávnych krajov SK8 na rokovaní s ministrom dopravy a výstavby Árpádom Érsekom v pondelok v Banskej Bystrici hovorilo aj o financovaní opráv ciest II. a III. triedy. Sú v ich správe, ale peniaze na to vo svojich rozpočtoch nemajú.konštatoval predseda Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Ján Lunter.Argumentoval, že podľa analýzy rozvojového potenciálu patrí BBSK k štyrom krajom s druhými najväčšími vnútroregionálnymi rozdielmi, no pritom osem z 13 okresov BBSK je v kategórii s najhoršou dostupnosťou v rámci Slovenska.reagoval po zasadnutí pre TASR predseda Trnavského samosprávneho kraja a predseda Združenia samosprávnych krajov SK8 Jozef Viskupič.Podľa neho BBSK inicioval v tejto súvislosti dokument, v združení SK8 sa dohodli, že ho dopracujú a budú informovať, s akými požiadavkami pôjdu na rokovanie s rezortom financií.Ako dodal Viskupič, i téma mosty a ich oprava musí nájsťna ministerstve dopravy.