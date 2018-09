Rakúsky prezident pricestoval na návštevu Chorvátska

Na archívnej snímke Alexander Van der Bellen. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Záhreb 10. septembra (TASR) - Dvojdňovú oficiálnu návštevu Chorvátska začal v pondelok rakúsky prezident Alexander Van der Bellen. Predmetom jeho rokovaní s chorvátskou prezidentkou Kolindou Grabarovou-Kitarovičovou boli popri dvojstranných vzťahoch aj rozširovanie Európskej únie o krajiny západného Balkánu a situácia v regióne. Informovala o tom tlačová agentúra APA.Unijná perspektíva pre oblasť juhovýchodnej Európy predstavuje pre obe krajiny podľa slov rakúskeho prezidenta, ktoré zazneli na spoločnej tlačovej konferencii,. Van der Bellen súčasne upozornil, že napriek predbežnému vyriešeniu pretrvávajúceho sporu o názov Macedónska medzi Skopje a Aténami zostáva na ceste do EÚ ešte množstvo prekážok. Všetky konflikty by sa mali vyriešiť pred vstupom krajín regiónu do Únie, pretože Brusel na tom trvá po skúsenosti s cyperskou otázkou, vyplynulo zo slov rakúskeho prezidenta.Van der Bellen súčasne naznačil, že náznak z nedávneho Európskeho fóra v Alpbachu, kde prezidenti Srbska a Kosova deklarovali pripravenosť riešiť bilaterálny spor, bol možno nie úplne správny.poznamenal.Bilaterálny hraničný spor so Slovinskom by mohol prekaziť aj zámery Chorvátska vstúpiť čoskoro do Schengenu, ak by Slovinsko v súlade s hrozbou uplatnilo právo veta.Grabarová-Kitarovičová v pondelok potvrdila, že jej krajina by technické predpoklady pre vstup do Schengenu chcela splniť do konca roka 2018. Záhreb by sa súčasťou Schengenu chcel stať počas úradujúceho predsedníctva Chorvátska v Únii v prvom polroku 2020. Avšak prezidentka pripustila, že jeho termín závisí od politického rozhodnutia na úrovni Európskej rady. Súčasne vyjadrila nádej, že Ľubľana nevyužije možnosť hrozby veta na nátlak na Záhreb pre riešenie hraničnej otázky. Podľa názoru chorvátskej prezidentky je vstup jej krajiny do Schengenu v záujme celej Únie vrátane Slovinska.Rakúsko tento zámer Chorvátska podporuje, ubezpečil Van der Bellen.Jednou z mála dvojstranných otázok, ktoré spôsobujú rozruch na oboch stranách hranice a ktoré v pondelok v tejto súvislosti pripomenul Van der Bellen, zostáva tradičné spomienkové podujatie v Bleiburgu v spolkovej krajine Korutánsko, v rakúsko-chorvátskom pohraničí. Tam sa v ostatných rokoch stretávajú pravicoví extrémisti, respektíve niekdajší ustašovci a ich stúpenci, aby si pripomenuli masakru zo sklonku druhej svetovej vojny, keď tu príslušníci niekdajšej juhoslovanskej armády bez súdu zastrelili množstvo osôb z radov kapitulujúcich, s nacistami predtým kolaborujúcich balkánskych ozbrojených síl, ale aj z radov civilistov.O tejto téme bude Van der Bellen hovoriť v utorok pri stretnutí s predsedom chorvátskeho parlamentu Gordanon Jandrokovičom. Práve chorvátsky zákonodarný zbor má totiž záštitu nad týmto podujatím, na ktorom si Rakúsko neželá prítomnosť fašistických symbolov.Rakúsky prezident sa zúčastní v utorok aj na bilaterálnom hospodárskom fóre a absolvuje rokovania s chorvátskym premiérom Andrejom Plenkovičom.