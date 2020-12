Ja som kultúra prináša projekt Priestor pre živú kultúru

Projekt Priestor pre živú kultúru vytvára príležitosti pre všetky zložky kultúrneho priemyslu, od technických až po umelecké profesie, pracovať, realizovať sa a tvoriť počas dlhodobého obmedzenia, ktoré trvá už od marca 2020. Na každom koncerte vystúpia dve etablované hudobné formácie z domácej scény. Do projektu, ktorý sa uskutoční od 4. do 18. decembra , je zapojených 15 klubov, 15 koncertov odohrá viac ako 140 hudobníkov. TASR o tom informovala PR manažérka Saša Pastorková.





S výnimočným projektom, ktorý podporí slovenskú klubovú scénu v náročných časoch, prichádza známy hudobník a organizátor Martin Valihora. „Podstatná časť z nich sú kultúrne stánky, ktoré nie sú podporované štátnymi dotáciami a žijú len z priamych výnosov zo svojej činnosti a kultúrnych aktivít. Práve z tých sme vybrali 15 najobsadzovanejších, ktoré chceme v projekte Ja som kultúra. Priestor pre živú kultúru podporiť. Zároveň sa naďalej snažíme o to, aby sme mohli podporiť 20 klubov a 160 hudobníkov. To je náš cieľ,“ uviedol pre médiá.„Priestor pre živú kultúru je projekt, ktorý nehovorí primárne o finančnej podpore. Hudobníci a umelci potrebujú v prvom rade priestor na svoju realizáciu. Naším cieľom je pomôcť vytvoriť priestor pre hudobníkov, umelcov a hudobné kluby. Pre všetky profesie v živej kultúre, ktoré sa za bežného normálu môžu prejaviť a svoju prácu bez obmedzení vykonávať. Umelec nepotrebuje v prvom rade peniaze. Potrebuje dostať priestor, aby mohol voľne vnášať do spoločnosti kus kultúry. Živú kultúru a umeleckú obec nevnímame ako sociálnu skupinu, ktorá potrebuje byť prvoplánovo dotovaná. Najcennejšie je pre ňu mať slobodný priestor na svoju tvorbu. Keď ten priestor nemá alebo jej ho spoločnosť zo známych dôvodov nemôže poskytnúť, mala by sa o kultúru postarať,“ dodal Valihora.





Celý livestream bude na všetkých dostupných sociálnych sieťach a virtuálne vstupenky budú verejne predávané v sieti Ticketportal. Výťažok zo vstupného bude určený práve na podporu klubov, obslužného personálu, ale aj hudobníkov. Program sa bude postupne aktualizovať na novej webstránke www.jasomkultura.sk.