SpaceX vyslala do vesmíru novú verziu lode Dragon, na ISS vezie vianočné darčeky a dobroty

6.12.2020 (Webnoviny.sk) - Spoločnosť SpaceX v nedeľu poslala k Medzinárodnej vesmírnej stanici (ISS) novú, väčšiu verziu lode Dragon. Po prvý raz tak má vo vesmíre dve lode v rovnakom čase.Na palube vezie vianočné darčeky a dobroty ako pečeného moriaka, brusnicovú omáčku alebo sušienky. K ISS by sa podľa plánu mala dostať v pondelok.Na stanici je už loď Dragon, ktorá tam minulý mesiac priviezla štvorčlennú posádku.Dragon vyniesla do vesmíru raketa Falcon 9 spoločnosti SpaceX z Kennedyho vesmírneho strediska, kde sa v čase pandémie nachádza len minimum zamestnancov.Nový model sa pripojí k ISS sám a na rozdiel od iných nákladných lodí SpaceX k tomu nepotrebuje robotickú ruku.Na ISS zostane zhruba mesiac a následne privezie na Zem staré vybavenie či rôzne experimenty. Dopadnúť by mal do Atlantického oceánu a nie do Tichého, ako tomu bolo doteraz.Je to zároveň 21. zásobovacia misia od spoločnosti SpaceX pre NASA od roku 2012. Museli ju však o deň posunúť pre nepriaznivé počasie.