Ja vidím iba postreleného mafiánskeho bossa aj mŕtvy Fico, dobrý Fico. Polícia už rieši 153 prípadov schvaľovania atentátu na premiéra (video)

24.5.2024 (SITA.sk) - Protiteroristická centrála Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) sa deväť dní od atentátu na premiéra Roberta Fica zaoberá 153 informáciami alebo podnetmi súvisiacimi so schvaľovaním pokusu o úkladnú vraždu predsedu vlády, alebo so súvisiacimi nenávistnými prejavmi a vyhrážaním sa vo virtuálnom priestore. Informoval o tom v piatok minister vnútra Matúš Šutaj Eštok na tlačovej besede.„Prosili sme občanov, aby sme zomkli, prestali s nenávisťou a spojili sa. Keďže určité indivíduá stále nerozumejú situácii, tak - ako sme deklarovali - budeme mať nulovú toleranciu pre nenávisť, vyhrážanie a schvaľovanie trestného činu,“ povedal. Ako ďalej dodal, k dňu 24. mája bolo spracovaných 55 podnetov, ktorými sa už zaoberá NAKA.Všetky analýzy robia špecializované pracoviská Policajného zboru SR , ako je odbor počítačovej kriminality, protiteroristická centrála a ďalšie útvary.„Naďalej pokračujeme v dôkladnom vyhodnocovaní príspevkov, ktoré nám boli oznámené, alebo ktoré sme odhalili v rámci posilneného výkonu služby. Zaisťujeme množstvo digitálnych stôp, postupne stotožňujeme všetkých podozrivých a postupujeme podľa Trestného poriadku,“ uviedol Šutaj Eštok.Policajný prezident Ľubomír Solák informoval, že zo schvaľovania trestného činu za komentár na sociálnej sieti je už obvinená 40-ročná živnostníčka z Nitry, ktorá bola zadržaná a so súhlasom okresnej prokuratúry neskôr prepustená. Stíhaná je na slobode a hrozí jej trest odňatia slobody na jeden rok.Jej komentár znel: „Máte nového národného hrdinu? Deň narodenia tohto odvážneho muža by mal byť štátnym sviatkom“.Ďalším obvineným je muž z Dunajskej Stredy, ktorý na sociálnej sieti napísal: „Všetci hovoria o nejakom postrelenom politikovi, ja vidím iba postreleného mafiánskeho bossa zodpovedného okrem iného za tisíce mŕtvych kvôli skolabovaniu zdravotníctva, ktorý si podobný osud zaslúži. Prajem mu – a nebojím sa to povedať nahlas – mŕtvy Fico, dobrý Fico. Vydarený deň“.V ďalšom komentári napísal: „Držme palce, Slovensko, aby neprežil“. Muž bol zadržaný a so súhlasom okresnej prokuratúry bola u neho vykonaná domová prehliadka a v jeho prípade bude podaný návrh na väzbu.Tretím obvineným zo schvaľovania trestného činu je 32-ročný študent vysokej školy z Bratislavy, ktorý na sociálnej sieti napísal: „Mastný trest? Tomu chlapovi osobne pošlem na účet prachy, aby to mal v base ľahšie. Ďakujem za väčšinu Slovákov“.Ďalším stíhaným je muž z Bratislavy, ktorý na Facebooku napísal: „Ja len dúfam, že budú nasledovať aj ďalší členovia vlády a dostaneme sa k moci my a Vás budeme zatvárať za takéto dezolátske názory“. Aj jemu hrozí rok za mrežami. Takýchto podobných prípadov polícia identifikovala spolu 153.Šutaj Eštok pripomenul, že človek, ktorý sa vyhrážal poslancom a ministrom, je už vo väzbe. Dodal, že pracujú aj na prípade vyhrážania sa prezidentke Zuzane Čaputovej , a tiež vyhrážaniu sa predsedovi hnutia Progresívne Slovensko Vyšetrovací tím atentátu na premiéra Fica posilnili o ďalších dvoch expertov. Tím má odhaliť, čo sa presne 15. mája stalo, čo bolo motiváciou páchateľa a či mal komplicov. Podľa ministra vnútra sa v súčasnosti prešetrujú všetky verzie – že išlo o „osamelého vlka“ alebo aj verzia, že mal komplicov, a tiež verzia, že mohlo ísť o teroristický útok.Bezpečnostné zložky tiež pokračujú v bezpečnostných opatreniach, zvýšila sa ochrana areálov škôl, nemocníc, obchodných centier, úradov, redakcií novín a televízií a ďalších miest so zvýšeným pohybom osôb.„Rovnako monitorujeme aj obydlia ústavných činiteľov, politikov a ďalších osôb, kde identifikujeme možné nebezpečenstvo. Na ich bezpečnosť dohliadajú policajti v uniformách aj v civile,“ doplnil Šutaj Eštok.