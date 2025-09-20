|
Sobota 20.9.2025
Meniny má Ľuboslav, Ľuboslava
20. septembra 2025
Jablkové hodovanie sa tento rok uskutoční v rekordných 18 mestách a obciach Bratislavského kraja
Bratislavský samosprávny kraj (BSK) sa na začiatku októbra ponorí do vône jabĺk a jesenných chutí. V sobotu 4. októbra sa uskutoční tradičné ...
20.9.2025 (SITA.sk) - Bratislavský samosprávny kraj (BSK) sa na začiatku októbra ponorí do vône jabĺk a jesenných chutí. V sobotu 4. októbra sa uskutoční tradičné Jablkové hodovanie. Ako informuje BSK na svojom webe, podujatie pod taktovkou Malokarpatského osvetového strediska v Modre prepája gastronómiu, umenie, tradície a komunitný život. Tento rok sa do neho zapojilo až 18 miest a obcí.
„Jablko je symbolom jesene a na tomto podujatí hrá hlavnú rolu v každej podobe – od chrumkavých jabĺk priamo od pestovateľov, cez koláče, štrúdle, džemy a mušt až po originálne špeciality, ktoré pripravujú miestni kuchári a gazdinky," priblížila samospráva. Jablkové hodovanie je oslavou tradičného ovocia – jablka. Kulinárske špeciality doplnia remeselné trhy, výstavy, divadlá, hudba, tvorivé dielne, workshopy, a umenie vo všetkých podobách.
„Podujatie zároveň vytvorí priestor na spoluprácu, rozvoj a kreativitu rôznych komunít, zdravotne znevýhodnených, menšín, umelcov, miestnych pestovateľov, združení a všetkých zúčastnených," poznamenal kraj. V každom z partnerských miest čaká hostí aj sprievodný kultúrny a remeselný program pre celú rodinu.
Do Jablkového hodovania sa tento rok zapojí rekordných 18 miest a obcí Bratislavského kraja: Modra, Pezinok, Grinava, Budmerice, Limbach, Svätý Jur, Viničné, Dunajská Lužná, Jablonové, Senec, Nová Dedinka, Slovenský Grob, Ivanka pri Dunaji, Rača, Petržalka, Rusovce, Čunovo a Devínska Nová Ves. Každé z miest pripravuje vlastný program, ktorý odráža jeho charakter a tradície.
