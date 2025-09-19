Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 19.9.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Konštantín
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Kultúra

19. septembra 2025

V Banskej Štiavnici sa začína medzinárodný festival Amplión



Na festivale sa predstaví aj Nové divadlo z Nitry s komediálnym thrillerom pre deti s názvom Kocúr v čižmách a s komédiou pre mladých a dospelých s názvom Barón Prášil.



Zdieľať
V Banskej Štiavnici sa začína medzinárodný festival Amplión

Banská Štiavnica bude od piatka do soboty (20. 9. 2025) dejiskom desiateho ročníka medzinárodného festivalu nových foriem kabaretného divadla a pouličného umenia Amplión. Otvoria ho v piatok o 16.00 h na Námestí sv. Trojice. 24hod.sk o tom informoval producent festivalu Ján Fakla.


Dodal, že podujatie prinesie koncerty i občiansko-spoločenské diskusie. Podľa neho nebude chýbať ani viacero slovenských premiér. V piatok sa predstavia kapely s kombináciou jazzových tradicionálov a rómskych piesní i gitarové duo Mário Šeparović & Vojta Šňupárek. Večer sa môžu záujemcovia zabaviť na satirickom kvíze Piatoček.

Súčasťou programu bude kabaretná diskusia s názvom Ako zachrániť demokraciu. Aktuálne dianie s humorom aj bez neho budú glosovať viacerí hostia. Diskusia sa uskutoční v sobotu (20. 9.) o 19.30 h v hlavnej sále kultúrneho centra. Hosťom Amplióna budú aj Dorota Nvotová & Transport, ktorí v Banskej Štiavnici v sobotu o 22.00 h odohrajú koncert.

Na festivale sa predstaví aj Nové divadlo z Nitry s komediálnym thrillerom pre deti s názvom Kocúr v čižmách a s komédiou pre mladých a dospelých s názvom Barón Prášil. „Domáci Ansámbel nepravidelného divadla uvedie ojedinelú inscenáciu hranú aj divákmi Ex-trémisti - hrdinovia, ktorí stratili strach II,“ pripomína Fakla.

Dvojdňový program dopĺňajú aj ďalší slovenskí a českí umelci. „Už tradične na konci festivalu z nominovaných vyberú víťazov ocenenia Amplion Argentum v kategóriách nový kabaret, pouličné umenie a angažované umenie,“ podotýkajú organizátori.

Uvádzajú, že divákov čaká kvalitná a pestrá ponuka pouličného divadla, koncertov či diskusií pre všetky vekové kategórie. Do Banskej Štiavnice chcú prinášať to najlepšie z európskej produkcie kabaretu a pouličného umenia a zbližovať ľudí spoločnými zážitkami. Tento rok je to so sloganom „Byť slobodný je umenie!“

   Tlač    Pošli



<< predchádzajúci článok
Divadlo Poprad predstaví novú hru k téme holokaustu, chce otvoriť diskusiu a pripomínať si udalosti späté s mestom – FOTO

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 