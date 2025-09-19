|
Piatok 19.9.2025
19. septembra 2025
V Banskej Štiavnici sa začína medzinárodný festival Amplión
Na festivale sa predstaví aj Nové divadlo z Nitry s komediálnym thrillerom pre deti s názvom Kocúr v čižmách a s komédiou pre mladých a dospelých s názvom Barón Prášil.
Banská Štiavnica bude od piatka do soboty (20. 9. 2025) dejiskom desiateho ročníka medzinárodného festivalu nových foriem kabaretného divadla a pouličného umenia Amplión. Otvoria ho v piatok o 16.00 h na Námestí sv. Trojice. 24hod.sk o tom informoval producent festivalu Ján Fakla.
Dodal, že podujatie prinesie koncerty i občiansko-spoločenské diskusie. Podľa neho nebude chýbať ani viacero slovenských premiér. V piatok sa predstavia kapely s kombináciou jazzových tradicionálov a rómskych piesní i gitarové duo Mário Šeparović & Vojta Šňupárek. Večer sa môžu záujemcovia zabaviť na satirickom kvíze Piatoček.
Súčasťou programu bude kabaretná diskusia s názvom Ako zachrániť demokraciu. Aktuálne dianie s humorom aj bez neho budú glosovať viacerí hostia. Diskusia sa uskutoční v sobotu (20. 9.) o 19.30 h v hlavnej sále kultúrneho centra. Hosťom Amplióna budú aj Dorota Nvotová & Transport, ktorí v Banskej Štiavnici v sobotu o 22.00 h odohrajú koncert.
Na festivale sa predstaví aj Nové divadlo z Nitry s komediálnym thrillerom pre deti s názvom Kocúr v čižmách a s komédiou pre mladých a dospelých s názvom Barón Prášil. „Domáci Ansámbel nepravidelného divadla uvedie ojedinelú inscenáciu hranú aj divákmi Ex-trémisti - hrdinovia, ktorí stratili strach II,“ pripomína Fakla.
Dvojdňový program dopĺňajú aj ďalší slovenskí a českí umelci. „Už tradične na konci festivalu z nominovaných vyberú víťazov ocenenia Amplion Argentum v kategóriách nový kabaret, pouličné umenie a angažované umenie,“ podotýkajú organizátori.
Uvádzajú, že divákov čaká kvalitná a pestrá ponuka pouličného divadla, koncertov či diskusií pre všetky vekové kategórie. Do Banskej Štiavnice chcú prinášať to najlepšie z európskej produkcie kabaretu a pouličného umenia a zbližovať ľudí spoločnými zážitkami. Tento rok je to so sloganom „Byť slobodný je umenie!“
