Jadrová elektráreň Akademik Lomonosov opustila murmanský prístav

Akademik Lomonosov je prvým mobilným jadrovým energetickým blokom postaveným na svete. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Murmansk 23. augusta (TASR) - Prvá plávajúca jadrová elektráreň Akademik Lomonosov odplávala zo severoruského prístavu Murmansk.Plavidlo s dvoma jadrovými reaktormi sa v nasledujúcich dvoch mesiacoch dostane za pomoci vlečných lodí do cieľovej stanice, mesta Pevek na Ďalekom východe. Uviedol to v piatok ruský jadrový koncern Rosatom.Plávajúca elektráreň bude zásobovať elektrickou energiou ťažko prístupné regióny na severe krajiny. Bude im dodávať aj teplo. Okrem toho bude zariadenie dodávať energiu aj plynárenským a ropným vrtným ostrovom na mori.Miliónový projekt je pokladaný za sporný. Ochrancovia prírody varujú pred možnou katastrofou v polárnych moriach a o plávajúcom zariadení hovoria ako o“. Nie je totiž možné, aby sa plávajúca jadrová elektráreň uchránila pred vonkajším ohrozením. Uviedol to Vladimir Slivjak z organizácie ochrancov prírody Ecodefense.uviedol pre nemeckú tlačovú agentúru DPA.