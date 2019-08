V Kechneci vybudujú závod Handtmann s investíciou 90 miliónov eur

Slávnostné otvorenie výstavby závodu Handtmann Kechnec, s.r.o. sa konalo 23. augusta 2019 v priemyselnom parku závodu Kechnec za účasti podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Richarda Rašiho. Na snímke zľava riaditeľ Handtmann Kechnec s.r.o Alexander Iván, ekonomický riaditeľ Handtmann Group Hermann Hahn, podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši, nemecký veľvyslanec na Slovensku Joachim Bleicker, starosta obce Kechnec Jozef Konkoly, zástupca rodiny Handtmann Valentin Ulrich a projektový vedúci Jens Hansmeier. Kechnec 23. augusta 2019. Foto: TASR - Milan Kapusta Foto: TASR - Milan Kapusta

Slávnostné otvorenie výstavby závodu Handtmann Kechnec, s.r.o. sa konalo 23. augusta 2019 v priemyselnom parku závodu Kechnec za účasti podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Richarda Rašiho. Na snímke hliníkový odliatok spojkovej skrine pre automobily. Nová fabrika bude vyrábať podobné spojkové skrine. Kechnec 23. augusta 2019. Foto: TASR - Milan Kapusta Foto: TASR - Milan Kapusta

Slávnostné otvorenie výstavby závodu Handtmann Kechnec, s.r.o. sa konalo 23. augusta 2019 v priemyselnom parku závodu Kechnec za účasti podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Richarda Rašiho. Na snímke základný kameň výstavby závodu a kladivká. Foto: TASR - Milan Kapusta Foto: TASR - Milan Kapusta

Kechnec 23. augusta (TASR) - Nový závod spoločnosti Handtmann pre výrobu dielov pre automobilový priemysel s investíciou 90 miliónov eur pribudne v Kechneci pri Košiciach. V tamojšom priemyselnom parku v piatok slávnostne poklepali jeho základný kameň.uviedol Alexander Iván, konateľ firiem Handtmann Slovakia a Handtmann Kechnec, s. r. o. Závod bude dodávať spojkové skrine na ďalšie doplnenie dielmi do susednej firmy Magna. Nábor pracovníkov má byť postupný a v priebehu rozbiehania výroby.Handtmann už má výrobný závod v Košiciach s približne 200 pracovníkmi, ide však podľa Ivána o odlišné kategórie strojov aj portfólio výrobkov a nehrozí zatváranie tohto pracoviska.Predstaviteľ nemeckej spoločnosti Handtmann Hermann Hahn priblížil, že celková investícia 90 miliónov eur do závodu bude rozdelená na budovu a infraštruktúru, zlievareň a obrábacie stroje. Pozemok v priemyselnom parku kúpila spoločnosť už v roku 2006 s plánom na nový veľký závod, vzhľadom na ekonomickú krízu však následne spoločnosť zmenila plány a uprednostnila výrobnú halu v Košiciach. Pozitívne skúsenosti na Slovensku napokon podľa Hahna viedli k realizácii investície aj v Kechneci.Vicepremiér pre investície a informatizáciu Richard Raši privítal, že firma prišla do okresu Košice-okolie, kde je vyššia miera nezamestnanosti, a v čase, keď všeobecne dochádza k spomaleniu ekonomického rastu. Firma minulý mesiac požiada aj o vládnu investičnú pomoc.povedal Raši. Keďže v závode pôjde o výrobu odliatkov, nájsť vhodnú prácu v nej by mohla aj časť pracovníkov košických oceliarní U. S. Steel, ktorí opustia železiarne pre už začaté znižovanie stavov zamestnancov.Nový závod bude stáť na pozemku s rozlohou 100.000 m2. V prvej fáze výstavby vznikne hala s dĺžkou 210 metrov a šírkou 80 metrov. Jej súčasťou budú sekcie so strojmi na tlakové odlievanie a mechanické opracovanie odliatkov a plochy na logistické účely a podporu, plánované sú ďalej kancelárske a ďalšie priestory.Na slávnostnosti poklepania základného kameňa závodu vystúpili tiež nemecký veľvyslanec v SR Joachim Bleicker, starosta obce Kechnec Jozef Konkoly a zástupca rodiny Handtmann Valentin Ulrich.V oblasti podnikania odlievania ľahkých kovov patrí rodinný podnik Handtmann k popredným nezávislým zlievarňam v Európe aj celosvetovo. Prevádzkuje viacero závodov v Nemecku, Číne a od roku 2009 aj v Košiciach.