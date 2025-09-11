Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 11.9.2025
 Meniny má Bystrík
 Zo zahraničia

11. septembra 2025

Jadrová zbraň už nesmie byť nikdy použitá, vyhlásil Pellegrini na návšteve v Hirošime – VIDEO


Tagy: Charta OSN Jadrové zbrane návšteva prezidenta Prezident SR

Prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini navštívil v rámci svojej pracovnej cesty v Japonsku Hirošimu, kde bola v roku 1945 zhodená prvá jadrová ...



11.9.2025 (SITA.sk) - Prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini navštívil v rámci svojej pracovnej cesty v Japonsku Hirošimu, kde bola v roku 1945 zhodená prvá jadrová bomba.


Tento rok si pripomíname 80 rokov od strašnej udalosti, keď tu v Hirošime a následne o pár dní v Nagasaki boli zhodené prvé dve atómové bomby. Želajme si, prosím, aby to boli aj tie posledné, ktoré boli použité,“ apeloval Pellegrini z miesta, ktoré zažilo obrovské utrpenie a vyžiadalo si veľké obete na ľudských životoch.

Bezpečnostná situácia sa zhoršuje


Prezident upozornil na zhoršujúcu sa bezpečnostnú situáciu vo svete, keď sú jadrové veľmoci zapojené vo vojnových konfliktoch. „Musíme urobiť všetko pre to, aby sa vojny a konflikty podarilo mierovou cestou ukončiť a už nikdy nebola použitá jadrová zbraň,“ zdôraznil.

Pellegrini tiež vyjadril presvedčenie, že návšteva miest ako Hirošima či Osvienčim by mala byť pre svetových lídrov nevyhnutná, aby si uvedomili „aké škody a aké zlo páchajú, aké obete to stojí, ako sa devastuje a ničí život obyvateľov na našej planéte“. Prezident pripomenul, že pred 80 rokmi bola podpísaná Charta Organizácie Spojených národov (OSN), v ktorej sa svetoví lídri zaviazali dodržiavať určité pravidlá.

Mám veľké obavy, že ak by sme tento rok pozvali lídrov z celého sveta a spýtali sa ich, či by boli teraz ochotní s plnou vážnosťou a vedomím sa podpísať znovu pod tie isté hodnoty a zaviazať sa, že ich budú zodpovedne dodržiavať a budú robiť všetko pre to, aby sme žili v mieri a bezpečí, dopadlo by to veľmi zle,“ konštatoval.

Navštívil aj Atómový dóm


Počas návštevy sa Pellegrini stretol s primátorom Hirošimy Kazumi Matsuiom, ktorý ho informoval o iniciatíve Primátori mieru, do ktorej je zapojených 8 500 primátorov z celého sveta s cieľom dosiahnuť 10 000 členov.

Zo Slovenska sú v nej zatiaľ zapojené len tri mestá. Prezident preto sľúbil, že vyvinie iniciatívu, aby sa viac slovenských miest pripojilo k tejto iniciatíve a vyslalo tak jasný signál, že sú na strane mieru. Hlava štátu navštívila Atómový dóm, torzo budovy, ktorá odolala atómovému útoku, a pri pamätníku obetiam položil veniec.

Som veľmi rád, že som ako slovenský prezident mohol vzdať úctu a pokloniť sa všetkým tým obetiam, ktoré pred 80 rokmi zažili niečo, čo si nikto z nás neželá, aby sa ešte raz opakovalo,“ uviedol.

Návšteva Hirošimy bola poslednou zastávkou na pracovnej ceste prezidenta SR v Japonsku. Na Slovensko by mal Pellegrini pricestovať v piatok v skorých ranných hodinách.


Zdroj: SITA.sk - Jadrová zbraň už nesmie byť nikdy použitá, vyhlásil Pellegrini na návšteve v Hirošime – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

